Голям успех за България в турнира по таекуондо
Това е най-голямото състезание, което някога сме организирали, каза Слави Бинев
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Това е най-голямото състезание, което някога сме организирали, каза Слави Бинев
Със злато се окичиха Ерика Карабелева и Станислав Митко
При мъжете националът Християн Георгиев от клуб Ахил стана шампион в категория 54 кг
Ако нямаме такава, ще изпуснем нашите деца
От петото издание на Откритото първенство на Албания
Тя излиза тази вечер в репешажен двубой и ще търси бронзовия медал на по-късен етап
Тя ще представя страната ни на Олимпийските игри в Париж
Отличието ѝ бе връчено лично от президента на Световната централа на KUKKIWON г-н Донг Суп Лий
Най-добрите ще отидат на европейско и световно
Националите ни спечелиха общо 12 медала в Загреб
Денис Димитров излезе от болницата и спечели златото
Слави Бинев лично представи Фарзад Золхадри
НСА се включи в тържеството
Успехът е най-големия за българското таекуондо през годината
Българинът стана член на Борда на директорите на Световната таекуондо централа
Страхотно постижение за талантливите ни спортисти
Днес първенството продължава, като отново имаме сериозно българско присъствие.
Той благодари за оказаната чест и заяви, че в тази област отношенията между България и Република Корея са изключително близки
Страхотно представяне за нашето момче
Денис Димитров е вицешампион за кадети в Ташкент