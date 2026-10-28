Българите пътуват все повече в чужбина, а чужденците у нас намаляват

Българите продължават да пътуват все по-често в чужбина, докато посещенията на чужди граждани у нас бележат спад. През септември 2026 г. пътуванията зад граница са достигнали 1 031 700, което е с 2,7% повече спрямо същия месец на миналата година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БТА.

Увеличение е отчетено при всички наблюдавани цели на пътуванията.

В същото време посещенията на чужди граждани в България са били 1 251 900, или с 4,1% по-малко в сравнение със септември 2025 г.

Спадът е най-осезаем при пътуванията с други цели – 6,3%, следвани от тези за почивка и екскурзия, които намаляват с 3,1%. Единствено служебните посещения отбелязват лек ръст от 0,3%.

Данните показват още, че транзитните преминавания през страната представляват 31,2% от всички посещения на чужди граждани.

Къде пътуват най-често българите?

Турция и Гърция продължават да привличат най-много български граждани. Сред петте водещи дестинации през септември са още Сърбия, Румъния и Германия.

От своя страна България е посрещнала най-много посетители от Турция, Румъния, Украйна, Гърция и Германия.

Спадът на чуждестранните посещения продължава и след август

Подобна тенденция се наблюдава и през предходния месец. През август 2026 г. българските граждани са осъществили 1 116 200 пътувания в чужбина – с 3,5% повече спрямо август 2025 г.

За същия период посещенията на чужденци в България са достигнали 2 221 200, което представлява намаление от 2,1% на годишна база.

Така данните за два последователни месеца очертават една и съща тенденция – повече пътувания на българите зад граница и по-малко посещения на чуждестранни граждани у нас.