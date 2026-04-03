Пътнически влакове между България и Украйна тръгват от юни

От юни тръгват директни пътнически влакове между България и Украйна през Румъния. Трите държави постигнаха съгласие по основните параметри на услугата на среща в Русе в петък, съобщава NOVA.

Инициативата беше обсъдена в началото на седмицата в Киев между служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и вицепремиера по възстановяването на Украйна и министър на развитието на общностите и териториите Олексий Кулеба.

В срещата днес участваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк, заместник-министърът на общностното и териториалното развитие на Украйна Олексий Балеста, представители на железопътните предприятия на България, Украйна и Румъния, както и на „Гранична полиция“ – Русе.

Пътническата жп връзка ще бъде пусната първоначално като сезонна услуга през месеците юни, юли и август и ще се движи ежедневно по маршрут Киев – Букурещ – Русе – Варна и обратно. По този начин направлението ще се нареди сред най-дългите железопътни маршрути в Европа. През първите 3 месеца ще се оцени натовареността на линията и при успешен резултат тя може да стане целогодишна.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com