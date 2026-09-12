България готви мощен ход. Евровизия разширява сезон 2027
Нови авиолинии, повече пари от туристическия данък за реклама и транспорт и реформа на курортите са сред мерките на Министерството на туризма
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Нови авиолинии, повече пари от туристическия данък за реклама и транспорт и реформа на курортите са сред мерките на Министерството на туризма
Държавата, общините и летищата подготвят общ механизъм за нови линии, реклама и повече чуждестранни гости
Цените са добри и има всичко, се казва в репортаж
Гастрономическите работилници и вечерите с местни шефове се превръщат в търсен спомен, а не просто в туристическа екстра
Над 20 000 души вече са настанени след затваряне на въздушното пространство
Разчетите на TUI – България показват, че за летен сезон'2016 ще посрещнат над 220 хил. чуждестранни туристи. Това стана ясно по време на среща между м...
Черноморският комплекс "Албена" ще посрещне първите групи чуждестранни туристи през март. Гостите от Германия ще почиват по балнеопрограми от 20 март,...