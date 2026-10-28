Нагли кръчмари вбесиха шофьорите у нас

Вълна от коментари и остри реакции заля социалните мрежи през последните дни, след като потребител на платформата Threads сподели кадър от крайпътно заведение на автомагистрала “Тракия“.

Публикацията бързо се превърна в хит и започнаха дискусии около темата за ценовата спекула и коректността към клиентите.

Какво се вижда на снимката?

В своя пост потребителят насочва вниманието към турския ресторант “Зеко“, разположен на 61-ви километър на АМ “Тракия“. Към кадъра е добавен лаконичен, но остър коментар:

Не еврото, а алчността човешка ще ни затрие. А дори нямат пари за нови менюта, пише мъж в мрежата.

На споделената снимка се вижда как върху старите цени, обявени в български лева, грубо са залепени нови лепенки с цени в евро.

Истинският шок за потребителите обаче идва от конкретния артикул шкембе чорба, която доскоро е струвала 5 лева, в новото меню е с цена от 5 евро.

Това представлява близо двукратно увеличение на стойността (във валутно изражение), което предизвика възмущение сред шофьорите и пътуващите по магистралата.

Част от коментиращите споделят лични негативни впечатления от обекта и други заведения по магистралата, повдигайки въпроса за съотношението между цена и качество.