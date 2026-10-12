Безочие! Ето ги скандалните надценки в магазините

Надценките в търговските вериги са от 99% до 141%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова. По думите ѝ това са данни, предоставени от самите търговци. Тези надценки са не само несправедливи, а и безочливи, категорична бе тя.

Манолова уточни, че в момента са в ход три големи проверки – на банките, на бензиностанциите и на търговските вериги.

Тя съобщи, че при млечните продукти и плодовете и зеленчуците надценката над доставната цена за периода август-октовмври стига до 17%. „Ще искаме обосновка за наличието на икономически фактори за това увеличение“, заяви Манолова.

Директорът на Главна дирекция „Контрол на пазара“ Игнат Арсенов каза, че увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на продажната цена при млечните продукти и при плодовете и зеленчуците.

Ако веригите не докажат необходимостта от това увеличение, ще бъдат санкционирани според закона, категорична бе Манолова.

Тя каза още, че проверката на надценките при промоционални продукти е установила, че те стигат до 40%.

По думите на Арсенов при определянето на цените на продуктите в магазините явно не става въпрос за сезонност, защото надценките продължават да растат.

„Това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските семейства. Това не се среща в никоя от другите страни-членки на ЕС“, категорична беше Манолова.

Тя припомни, че веригите поеха ангажимент с проекта „Кошница с грижа“, който обаче, не свърши работа и веригите „проиграха“ възможността доброволно да намалят цените.

След като КЗП показа данните за надценките в търговските вериги, следва решението за „справедлива стойност“, което ще влезе след дни и ще покаже аномалиите и отклоненията в търговските вериги, каза Манолова.

„Това, което все още не е в закона, но ние ще настояваме, е да се налагат санкции в случаите на съществено отклонение от справедливата стойност, в случай, че не последва корекция от търговските вериги“, заяви председателят на КЗП.

Манолова каза, че ще продължи диалогът с веригите. „Ще се срещнем с бизнесите, срещу които имаме най-много жалби, ще им дадем възможност да коригират безобразните цени и нелоялни практики“, увери тя.

Относно горивата проверките показват, че в 8% от проверените обекти има необосновано увеличение на цената на пропан-бутан основно. КЗП ще иска доказателства и обосновка за икономическите фактори, довели до увеличението, каза Игнат Арсенов. От 1 до 3 цента е увеличението, което е необосновано. При бензина и дизела надценките на бензиностанциите драстично са намалели, допълни той.

Мая Манолова каза още, че проверки се извършват на петте най-големи вериги в техни магазини в София и страната. „Установихме, че има разлики в продажните цените между магазините на една и съща верига в столицата и в страната“, посочи тя.

„Цените в ресторантите и в заведенията за бързо хранене също се повишиха драстично, а имаме сигнали и за сектора на услугите, като например сега за подмяната на летни със зимни гуми – от 70 лв. услугата е станала 110% евро в конкретен сервиз, така че със сигурност ще се ангажираме и с такива проверки“, посочи Манолова.

„Надценките са факт не просто от началото на януари, а януари миналата година. Тоест злоупотребите на търговските вериги с цените, с налагането на брутални надценки, натиск върху производителите и върху потребителите не са от вчера. При въвеждане на еврото, очевидно са взети допълнителни мерки цените да бъдат раздути много преди началната дата. Не е проблемът във въвеждането на еврото, а в начина, по който беше направено и в абсолютната липса на действия от страна на тогавашното правителство по този въпрос. Те бяха просто наблюдатели“, категорична бе Мая Манолова.