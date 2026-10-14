Шокиращи цени за Нова година. Мрежата завря

Необичайно висока цена за новогодишен пакет в известен български спа хотел. За четири нощувки в периода около празниците се иска над 10 000 евро, или над 20 000 лева, съобщава "Фокус", позовавайки се на сигнал.

В пакета са включени спа, all inclusive хранене и напитки, празнични вечери с програми на 30 и 31 декември, както и празничен брънч на 1 януари. При по-ранна резервация хотелът предлага и отстъпка.

Цената е за вила с капацитет 8 души. При пълно запълване това прави около 1250 евро на човек, а самата вила излиза по 2500 евро на вечер.

Читателите, които са се обърнали към редакцията, определят цената като неоправдано висока. Според тях за такава сума може да се организира цяла екскурзия, а не просто почивка в хотел в България.

Макар че цената включва широк набор от услуги и е формирана за цяла вила с осем места, сумата от над 10 000 евро за четири нощувки остава значителна за българския пазар. Дали такива предложения ще намерят клиенти, ще покаже интересът към празничните пакети в следващите седмици.