От 1 януари 2027 г. всеки универсален пенсионен фонд в България ще бъде разделен на три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Срокът за подаване на заявление за избор на подфонд изтича на 30 ноември.

Реформата обхваща над 4 милиона осигурени българи и управлението на активи за над 17 милиарда евро. Според Светла Несторова, член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), новият модел е изграден около жизнения цикъл на осигуреното лице - по-висок дял на динамични инвестиции в млада възраст, постепенно намаляване на риска с годините и фокусиране върху съхраняване на натрупаното непосредствено преди пенсиониране.

"Мултифондовият модел е така направен, че да може да обслужи интересите на хора, които не са активни, които не се интересуват и не разбират от инвестиции. Затова е това разпределение по възраст", каза тя в ефира на bTV.

Активен избор и служебно разпределение

Към четвъртък около 1,5% от осигурените са заявили желание да преминат в подфонд, различен от служебно определения за възрастта им. Сред активно избиращите приблизително 50% са предпочели динамичен подфонд, а под 15% - консервативен.

Осигурените, които не направят избор до 30 ноември, ще бъдат разпределени служебно от 1 януари 2027 г. според възрастта си. Хората до 50-годишна възраст ще попаднат в динамичен подфонд, хората между 50 и приблизително 62 години - в балансиран подфонд, а тези, на които остават до три години до пенсиониране - в консервативен подфонд. Несторова уточни, че служебното разпределение не е окончателно и осигурените могат да променят избора си всяка година, макар че честите промени при дългосрочни пенсионни спестявания не са препоръчителни.

"И нищо страшно от това не следва, защото всяка година можеш да промениш своя избор."

"Пенсионните пари са много бавни и дълги пари. Те прекарват в тази система 40 години."

Светла Несторова открои две групи хора, за които активният избор е особено важен: осигурените, които следят капиталовите пазари и предпочитат по-динамично инвестиране независимо от възрастта си, и хората, които се страхуват от пазарен риск и желаят консервативен подход. Тя подчерта, че ниският дял заявления не означава липса на интерес - само дружеството, в което работи, отчита около 100 000 взаимодействия месечно с клиенти, като информационната кампания е накарала мнозина да проверят в кой фонд са осигурени и какви средства са натрупали.

"Това, че малко хора са избрали, не означава, че хората не са активни."

Доходност, риск и инфлация

В отговор на въпроси за доходността и компенсирането на инфлацията Несторова представи данни за последните три приключили финансови години. Средната доходност на универсалните пенсионни фондове е била 8,15% за 2023 г., 5,25% за 2024 г. и 6,26% за 2025 г. По последните официални данни към края на третото тримесечие на 2026 г. средната годишна доходност за последните две години е 4,44% при универсалните пенсионни фондове, 4,33% при професионалните и 5,91% при доброволните.

Чрез графика, сравняваща доходността с индекса на потребителските цени и хармонизирания индекс на потребителските цени, тя посочи, че в дългосрочен план системата е изпреварвала инфлацията с изключение на периоди на икономически кризи и резки ценови скокове. Несторова отбеляза, че при доброволните фондове дори разлика от 4 процентни пункта в дела на динамичните активи може да доведе до 1,5 до 2 процентни пункта по-висока доходност, а при професионалното управление диверсификацията разпределя риска между различни инструменти, пазари и индустрии.

"Капиталовите пазари и инвестирането на средства не са хазарт. Рискът при инвестирането е ни повече, ни по-малко промяна на стойността на парите във времето."

"И това е смисълът на мултифондовата реформа. Вместо да догонваме инфлацията през цялото време и великата амбиция на живота ни да бъде да съхраним стойността на средствата, да позволим поне за младите хора инфлацията да гони нас, тези средства да се умножават и увеличават."

Гаранции, размер на вноските и очаквана пенсия

Несторова подчерта, че брутните внесени средства в системата са гарантирани по закон независимо от такси, разходи и банки попечители, като целта на реформата е средствата не просто да се запазят, а да се увеличават. Размерът на бъдещата пенсия зависи основно от размера на вноските и начина на управление. Тя припомни, че вноската за втория стълб е 5% от осигурителния доход вместо първоначално заложените 7%, и подчерта значението на осигуряването върху реалната заплата вместо работата в сивата икономика.

Според Несторова въпреки ограниченията през последните 30 години системата е успяла да компенсира инфлацията и да съхрани спестяванията. При пълен 40-годишен цикъл на осигуряване върху реални доходи прогнозната втора пенсия е около 400-430 евро, а при най-консервативната оценка след мултифондовата реформа сумата може да достигне 680-700 евро, като парите остават лични, наследяеми и гарантирани.

"Всички брутни вноски на хората са гарантирани. И като казвам брутни - без значение такси, разходи, банки попечители, каквото и да е. Всички пари, които хората са внесли в системата, са гарантирани по закон."

"С мултифондовата реформа обаче това би могло да бъде почти двойно. При най-консервативната възможна оценка ще бъде между 680 и 700 евро. Така че резултатът си струва."

Отношение към публичните финанси и производителността на икономиката

По повод публикации за евентуална частична национализация на втория пенсионен стълб Несторова заяви, че подобна идея не е обсъждана с пенсионните дружества. Разговори с правителството и Министерството на финансите се водят по отношение на възможността за прозрачни, нискорискови и добре управлявани дългосрочни инвестиции в инфраструктурата на страната с добър резултат.

Тя беше категорична, че средствата за втора пенсия са лични на гражданите, а не публичен ресурс за покриване на държавни или текущи разходи. В заключение Несторова посочи, че ниската производителност на икономиката в сравнение с повечето държави в Европейския съюз ограничава устойчивия ръст на доходите, а повишаването на възнагражденията и социалните разходи без реален икономически растеж води до по-висока инфлация и обезценяване на парите.

"Парите, които се отделят за втората пенсия, са лични средства на гражданите. Те не са публичен ресурс."

"Всяко семейство знае, че не можеш дълго време да харчиш повече, отколкото изкарваш. И това е основният икономически принцип, който, за съжаление, прави толкова трудни социалните решения."