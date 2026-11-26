Националният осигурителен институт излезе с важно разяснение за изплащането на коледните добавки през тази година. Пенсионерите, които очакват допълнителните 50 евро за празниците, вече няма да ги получават от НОИ заедно с месечните си пенсии. Съгласно новите законови правила тази финансова подкрепа се предоставя от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Над 360 000 пенсионери попадат в обхвата на подпомагането.

Къде и кога се получават парите

Изплащането на коледните помощи чрез „Български пощи“ започна на 23 ноември и ще продължи до 23 декември включително. По банков път плащанията започнаха още на 20 ноември. Помощта по правило се отпуска служебно, без да е необходимо правоимащите пенсионери да подават допълнително заявление за нея.

От НОИ уточниха, че гражданите, които имат въпроси относно правото си на коледна помощ, размера й или сроковете за получаване, трябва да се обръщат към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, а не към териториалните поделения на осигурителния институт.

Кои пенсионери имат право на 50 евро

Новите правила обвързват празничната помощ с условията за социално подпомагане, а не единствено с размера на получаваната пенсия. Самият факт, че пенсионер получава доход под линията на бедност, която през тази година е 390,63 евро, не му гарантира автоматично право на коледните пари.

Освен възрастните хора подкрепа получават гражданите, одобрени за социални помощи и помощи за отопление, семейства на деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия, както и други уязвими групи.

Вчера Министерският съвет одобри допълнителни разходи до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на празничната помощ за близо 530 000 души.

Коледните и великденските помощи стават постоянни

До тази година отпускането на празничните добавки за пенсионерите зависеше от конкретно решение на Министерския съвет. След законовите промени, влезли в сила на 27 март 2026 г., коледното и великденското подпомагане вече е регламентирано като ежегодна мярка.

Размерът на помощта ще се определя със Закона за държавния бюджет, като не може да бъде по-нисък от този през предходната година.

Друго важно облекчение е, че получените празнични пари няма да се считат за доход при определяне на правото на други социални и семейни помощи.