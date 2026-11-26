Дългове за над 1,3 млрд. евро, остаряла инфраструктура, непрекъснати аварии и опасност от съдебни дела поставят на изпитание бъдещето на "Топлофикация София". Части от столичните квартали "Дружба", "Младост", "Изток" и "Студентски град" продължават да имат проблеми с парното и топлата вода в навечерието на сериозното застудяване. Междувременно председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев постави под съмнение необходимостта от поредния скъп анализ за оздравяването на общинското предприятие.

900 000 евро за поредното проучване

"Моето лично мнение е, че няма нужда от такъв анализ, тъй като подобен беше правен преди 3-4 години. Оттогава нищо не се е променило. Какво ново може да покаже този анализ, освен новите суми на задълженията на "Топлофикация"? Всичко друго е старо", заяви Георгиев пред БНТ.

Според него дружеството трябва да се управлява според икономически и технологични принципи, а новото проучване може да отложи вземането на необходимите решения.

На 19 ноември Столичният общински съвет одобри предложението на кмета Васил Терзиев за преговори със Световната банка. Първият етап от подготовката на оздравителния план ще продължи до една година и ще струва до 900 000 евро. Терзиев очаква конкретни сценарии за бъдещето на дружеството в рамките на седем-осем месеца.

"Булгаргаз" заплашва със съд

Държавният газов доставчик настоява до 31 декември да бъде подписано споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури за 2024 г. на обща стойност близо 302 млн. евро. В противен случай ще последват съдебни искове, които могат да натоварят столичната топлофикация с над 12 млн. евро допълнителни разноски.

"Всички пари по принцип могат да бъдат платени, ако има кой да ги даде. Но тук наистина говорим за много голям мащаб. В случая става въпрос за процедура по спиране на давността, за да може "Булгаргаз" да предяви претенциите си в един по-късен етап", обясни Георгиев.

Общият дълг към "Булгаргаз" вече достига 971 млн. евро. От "Топлофикация София" признаха, че не разполагат с финансовата възможност да увеличат плащанията, без да застрашат нормалното изпълнение на лицензионната си дейност.

Как може да бъде спасено дружеството

"Социалната функция на "Топлофикация" е в това, че цените, на които се продава топлинната енергия, са далеч под себестойността й. За да се промени себестойността, трябва да се промени начинът на производство. Дотогава, ако следваме икономическите норми, тази цена трябва да бъде доста по-висока", посочи Георгиев.

Според него недостатъчният персонал също е причина за продължителните ремонти и бавното възстановяване на топлоподаването.

"Моето мнение е, че това не е работа на държавата, тъй като "Топлофикация" е общинско предприятие, както всяка друга топлофикация. Всичко, което я касае, е в района на град София", коментира експертът.

Георгиев не изключи възможността привличането на инвеститор да осигури необходимия капитал за модернизиране на производството и топлопреносната мрежа. Той обаче уточни, че не му е известно да има конкретен кандидат, а възвръщането на подобна инвестиция би отнело години.