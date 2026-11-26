Нови потресаващи подробности излязоха наяве за катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която на 9 ноември загина директорката на училище в Карнобат Маргарита Паскалева. Обвиненият за смъртта й 66-годишен Асен Василев от София не само се е движил със скорост от 251 км/ч според прокуратурата, но има и поредица от предишни нарушения на пътя, предимно за превишена скорост.

Вчера Окръжният съд в Бургас го остави за постоянно в ареста. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие.

Съпругът на загиналата разказа за 308 км/ч

Още по-фрапиращи данни изнесе пред бургаското издание „Флагман“ съпругът на загиналата Маргарита Паскалева. Според достигналата до семейството информация мощният джип на обвиняемия е бил засечен от пътни камери в района на Сливен и Ямбол със скорост от 308 км/ч.

„Карал с 308 км/ч. Можеш ли да си представиш?“, разказа съпругът на училищната директорка.

Прокуратурата съобщи, че автомобилът се е движил трайно със скорост над 200 км/ч в последния участък от пътуването преди катастрофата. Само през миналата година обвиняемият има шест нарушения на Закона за движението по пътищата.

Електрониката на джипа запечатала всичко

Данните за скоростта са извлечени със специализиран софтуер от електронния модул на автомобила, който съхранява информация за последните пет секунди преди сблъсъка.

„Те се криптират и няма възможност за тяхната манипулация“, обясни пред Нова телевизия прокурор Мануел Манев от Окръжната прокуратура в Бургас.

При удара автомобилът автоматично е изпратил сигнал до телефон 112, благодарение на което разследващите са установили точния час на произшествието. При огледа е констатиран и изключително кратък спирачен път.

Обвиняемият твърди, че жената е навлязла в лентата му

Василев обяснил пред разследващите, че автомобилът на загиналата жена навлязъл в неговата лента непосредствено преди сблъсъка. Той обаче не дал обяснение защо се е движил с толкова висока скорост.

„Скоростта не е изчислена с автотехническа експертиза“, заяви адвокатът му Крум Йорданов. Защитникът оспори начина, по който са получени данните, и настоя те да бъдат проверени чрез експертиза.

За престъплението, в което е обвинен Василев, законът предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода. Определението на Окръжния съд в Бургас подлежи на обжалване пред Апелативния съд.