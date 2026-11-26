На 26 ноември Православната църква почита паметта на свети Стилиян Пафлагонийски, преподобни Алипий Стълпник и преподобни Яков Отшелник. Особено обичан сред вярващите е свети Стилиян, наричан още Детепазител. Към него майките отправят молитви за здравето на своите рожби, а бездетните жени търсят небесното му застъпничество.

Свети Стилиян - закрилникът на децата

Свети Стилиян живял в Пафлагония, област в Мала Азия, разположена край южните брегове на Черно море. Още от младостта си се отличавал с дълбока вяра и милосърдие. Раздал наследеното от родителите си имущество на бедните, приел монашество и се посветил на молитви и духовни подвизи.

Според житието му, публикувано от Българската патриаршия, след години на монашески живот Стилиян се оттеглил в уединение. Бог го дарил с чудотворна сила да помага на страдащите, особено на болните деца. Майки от близки и далечни земи носели рожбите си при него, а той се молел за тяхното изцеление.

Светецът се почита и като застъпник на семействата, които копнеят за рожба. В православната иконография най-често е изобразяван в монашески одежди, с младенец в ръцете си.

Двамата велики отшелници

Преподобни Алипий Стълпник се родил през VI век в Адрианопол, Пафлагония. След като раздал имуществото си на бедните, той напуснал града и се отдал на отшелнически живот. Издигнал стълб, върху който прекарал 53 години в молитва и пост, понасяйки летните горещини и зимните студове.

Преподобни Яков Отшелник също посветил живота си на Бога. Той се подвизавал в планината, лишен от удобства и подслон. Със силата на молитвата преодолявал изпитанията и изкушенията, а благочестивият му живот станал пример за смирение и духовна устойчивост.

Майките раздават медени питки

В българския народен календар празникът на свети Стилиян е известен още като Детешки празник. В Родопите го наричат Щири, в Пирин - Шилимен, а в Странджа - Щилиян.

По стар обичай майките замесват питки, намазват ги с мед и ги раздават на близки и съседи за здравето на своите деца. В някои краища на България се раздава и варена царевица. Жените посещават храма, палят свещи и се молят пред образа на светеца.

Според народните вярвания на празника майките не бива да перат, шият, плетат и да се занимават с тежка домакинска работа. Избягват се кавгите и разправиите, за да има мир и благополучие в семейството.

Каква зима предвещава празникът

Народните поверия свързват 26 ноември и с настъпващата зима. Ако завали сняг, се очаква снежна зима. Облачното време предвещава по-мека зима, а ясното утро - предстоящи силни студове. Силният вятър вещае рязка промяна на времето.

Кой празнува имен ден

На 26 ноември имен ден празнуват Стилиян, Стилияна, Стилиан, Стилиана, Стилян, Стиляна, Стелян, Стеляна, Стела, Щилиян, Щилияна, Щерян, Щеряна и Щерьо.

Празникът е по време на Рождественския пост, затова обредната трапеза е постна.