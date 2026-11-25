С приближаването на очакваната зимна обстановка синоптичните модели постепенно се обединяват около сходен сценарий. Прогнозите вече показват по-ясно кои райони на България ще бъдат засегнати от снеговалежите и къде се очаква по-съществена снежна покривка.

Според актуалните прогнози най-много сняг ще се натрупа в Предбалкана, докато в районите около река Дунав снежната покривка ще бъде значително по-тънка. Очаква се тя да намалява с понижението на надморската височина.

В градовете по поречието на Дунав снеговалежите вероятно ще доведат до образуването на около 1–2 см снежна покривка, ако тя успее да се задържи. В Предбалкана обаче условията ще бъдат значително по-благоприятни за натрупване на сняг, като прогнозните количества варират между 5 и 35 см. В неделя сняг ще завали и в Пловдивско.

По данни на метеорологичната платформа Meteologix, представената прогноза за снежната покривка до 30 ноември показва съществено увеличение на снежните количества в районите северно от Стара планина, пише "Метео Балканс".

Очаква се валежите да започнат още в четвъртък, когато на много места ще вали дъжд. Заради отрицателните температури в Северозападна България съществува опасност от образуване на поледица. Това ще създаде неблагоприятни условия за движение по пътищата, особено в ранните часове.

Основната зимна обстановка обаче тепърва предстои. От петък се очаква нова порция валежи, първоначално от дъжд. Впоследствие, през деня в събота, валежите северно от Стара планина и в по-високите полета ще преминат в сняг.

Именно в тези райони се очакват и по-съществените количества, като при запазване на прогнозирания сценарий снежната покривка може да достигне локално до 35 см.

При реализиране на прогнозата за значителни снеговалежи съществува риск от затруднения в транспорта, прекъсвания на електрозахранването и локални аварии.

Особено внимание трябва да се обърне на мокрия и тежък сняг, който може да се натрупва по дърветата и електропроводите. Възможни са счупвания на клони, особено при по-големи количества сняг и допълнително натоварване от вятъра.

Препоръчваме на пътуващите в Северна България да следят актуалните прогнози и пътната обстановка, както и да бъдат особено внимателни при движение по заледени участъци.

Обстановката все още подлежи на уточняване, но постепенно моделите показват все по-голямо съгласие относно развитието на зимната обстановка. Най-съществените снеговалежи се очакват в Предбалкана и по високите полета на Северна България, докато в районите около Дунав снежната покривка вероятно ще остане по-тънка.