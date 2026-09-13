Голяма радост гласят за пенсионерите за години напред
Комисия одобри идея за по-справедливо разпределение на добавките
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Комисия одобри идея за по-справедливо разпределение на добавките
В момента под линията на бедността са 22% от населението на страната, предимно пенсионери
Мисис България Неделина Цанева и поп-фолк певицата Цветина никак не скучаят в карантината заради коронавируса, сковала цялата страна
Сумата ще бъде преведена на Фонд "Социална закрила"
Премиерът и министрите ще дарят всеки по 1000 лева за каузата
600 бедни от община Самуил с медицински прегледи, платени от кметството
Социалната услуга могат да ползват хора без доходи, без близки, самотно живеещи лица и семейства, инвалиди и др.
Според проекта ще бъдат иизградени общо 69 жилища - 8 гарсониери, 19 едностайни и 42 двустайни апартамента.
Топъл обяд по проект, финансиран от социалното министерство, осигури общината в Ружинци за 285 свои жители, съобщи кметът Александър Александров. Услу...
Помощ при бедствие само ако си социално слаб. Това става ясно от проект на наредба на финансовото министерство. Според новите правила пари за ремонт...
Два нови жилищни блока ще строи столична община в „Модерно предградие", „Люлин" и в район „Възраждане", който е за обезщетени собственици. Това заяви...
Русе. "По същество сме си стиснали ръцете с ЕК за финансиране с 85 млн. евро за програмата за Спешна помощ", съобщи в Русе здравният министър д-р Петъ...
Стара Загора. Тежкото финансово състояние на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович" - Университетска са обсъдили днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров и...
Кърджали. От 1 октомври в Момчилград отново ще отвари врати обществената трапезария, в която в продължение на година се предлагаше храна на социално с...
Благоевград. Обновен и с подменено кухненско оборудване вече е Домашният социален патронаж в Гоце Делчев. Общо 10 000 евро са вложени в ремонта. Сред...
Кърджали. В първите дни на август в Кърджали ще отворят врати три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитеното жилище. В тях ще заживеят над...
Кърджали. Специалисти по вътрешни болести, акушерство и гинекология ще преглеждат безплатно социално слаби пациенти в Момчилград, съобщиха от админист...
София. Българският червен кръст започва да раздава храни за социално слаби от следващата седмица, съобщи бТВ. Пунктовете вече се зареждат с продуктите...
Видин. Първа копка за изграждане на съвременни жилища за социално слаби граждани бе направена във Видин. Старт на строителството даде кметът Герго Гер...
София. Безплатни декодери, необходими за гледане на цифрова ефирна телевизия, ще получат 124 хил. социално слаби хора в България. Това е решила Европе...