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Топъл обяд за 285 в Ружинци

Топъл обяд за 285 в Ружинци

Топъл обяд по проект, финансиран от социалното министерство, осигури общината в Ружинци за 285 свои жители, съобщи кметът Александър Александров. Услу...

23 август | 10:01
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