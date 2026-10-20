Стряскащи данни на КЗП. Мая Манолова посочи шампиона

Комисията за защита на потребителите разтърси търговските вериги с данни за стряскащи надценки върху стоки от първа необходимост, които в някои случаи надвишават 140%. В списъка на продуктите с най-завишени цени се озовават кравето масло, сиренето, кашкавалът, както и доматите и кромидният лук.

Председателят на КЗП, Мая Манолова, посочи маслото като абсолютен „шампион“, с надценка от 135%. Тя даде пример за продукт, чиято доставна цена е 1,43 евро, но се продава на потребителите за 3,79 евро (с включен ДДС).

Регулаторът вече е задействал 11 производства за необосновано поскъпване, обхващащи периода от август до октомври. Търговците ще имат възможност да докажат икономическата обосновка на тези стъпки, в противен случай ги очакват сериозни финансови санкции – от 10 000 до 100 000 евро за всеки отделен артикул.

Това е само началото на мащабните проверки. След хранителните стоки, Комисията ще насочи вниманието си към цените на лекарствата, банковите такси и тактите на мобилните услуги.