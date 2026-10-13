Обрат по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов!

Ново развитие по делото за жестокото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, разстрелян в края на септември. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа жалбата на 51-годишния Славчо Мегеров срещу наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража“, съобщи Plovdiv24.bg.

Заседанието ще се проведе при закрити врата заради здравословното състояние на обвиняемия и необходимостта да бъдат обсъдени лични данни. Очаква се прокуратурата да представи нови доказателства в подкрепа на искането Мегеров да остане в ареста.

Защитата поиска по-лека мярка

Жалбата срещу задържането е внесена от адвокат Агова, защитник на Славчо Мегеров, в последния възможен момент през миналата седмица. Съдия докладчик по делото е Елена Захова, а разглеждането му при закрити врати е мотивирано с необходимостта да се защити информацията за здравословното състояние на обвиняемия.

Мегеров е обвинен в предумишленото убийство на 53-годишния Илиян Филипов, извършено на 30 септември в Пловдив. На 4 октомври Окръжният съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение, след като прие, че съществува реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. За повдигнатото обвинение законът предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Жената, която видяла маскирания мъж

По време на първото съдебно заседание бяха разкрити драматични подробности за часовете преди убийството. Един от ключовите свидетели е 30-годишната Людмила Райчева, която поддържала лични отношения с бизнесмена. В нощта на престъплението тя се прибирала към жилището си заедно с деветгодишната си дъщеря, докато Филипов пътувал към свой имот в село Марково.

При влизането в сградата жената забелязала, че асансьорът е спрял на петия етаж, където се намирали само нейният апартамент и този на бизнесмена. Малко по-късно чула стъпки и видяла маскиран мъж с качулка, който слизал по стълбището, държейки пистолет в дясната си ръка. Непознатият се разминал с нея и напуснал сградата.

Притеснена от случилото се, Райчева незабавно се обадила на Филипов и го предупредила да бъде внимателен. Той обаче не пожелал да се подава сигнал на телефон 112, като обяснил, че е наблизо и скоро ще се върне.

Червеното пежо и следите, открити от криминалистите

Сред основните доказателства, представени на първата инстанция, са записи от охранителни камери и резултатите от криминалистичните експертизи. Според прокуратурата обвиняемият се е придвижвал с червено пежо, собственост на неговата сестра. Автомобилът потеглил към мястото на престъплението в 23:19 часа, а в 00:04 часа предполагаемият извършител влязъл в жилищната сграда.

Около 11 минути по-късно камерите заснели пристигането на Людмила Райчева и напускането на сградата от маскирания мъж. Според представената в съда хронология той останал в близост до сградата и в 01:01 часа изчакал завръщането на Филипов, след което влязъл след него.

Червеното пежо било иззето на следващия ден. От волана и от бутилка минерална вода в автомобила разследващите установили отпечатъци и ДНК следи на Мегеров. Съдебномедицинската експертиза показала, че бизнесменът е починал вследствие на един огнестрелен изстрел, попаднал в областта под окото.

Защитата оспорва необходимостта от задържането, като изтъква липсата на преки очевидци на самото убийство и факта, че оръжието на престъплението не е открито. Първоинстанционният съд обаче прие, че събраните доказателства обосновават подозрението срещу обвиняемия и необходимостта той да остане в ареста.

Сега апелативните магистрати трябва да преценят дали най-тежката мярка за неотклонение следва да бъде потвърдена, или заменена с по-лека. Решението им ще се отнася единствено до задържането на Мегеров, а не до окончателното установяване на вината му.