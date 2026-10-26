Трагедия. Намериха мъртъв наш висш прокурор

61-годишният прокурор Георги Герасимов, който от лятото на тази година е бил командирован във Върховната касационна прокуратура, се е самоубил със законно притежавания си пистолет в петък следобед. Трагедията се е разиграла близо до дома му.

Според непотвърдена информация магистратът бил открит от сина му, който тръгнал да го търси, защото Герасимов не отговарял на обажданията на съпругата си. Тя пък, след като не могла да се свърже с него, се обадила и на негови колеги.

Те описват прокурора като по-затворен човек.

Според неофициални източници той оставил предсмъртни бележки, като не е ясно към кого са адресирани.

Колегите на прокурора са категорични, че решението му няма нищо общо с избора за членове на ВСС от прокурорската квота, който се проведе в събота и неделя.

Изключено е да се говори въобще за натиск, коментираха те. Още повече, че той само преди месеци е бил командирован във ВКП, тоест повишен. Не е известно и да е страдал от тежко заболяване.