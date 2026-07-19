Всичко по темата Право

Почина дългогодишен наш съдия
След дълго боледуване в понеделник си е отишла Росица Иванова
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След дълго боледуване в понеделник си е отишла Росица Иванова
Проектът предвижда по-строг контрол, експертни оценки и по-дълги процедури
Противоречивата съдебна практика налага да бъде дадено тълкувателно решение на въпроса
Бориславова със своя електронен подпис може да е изпратила съобщения до Агенцията по вписванията, ко...
Тя е един от най-ерудираните специалисти в областта на европейското и международното право в Българи...