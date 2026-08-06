Трудовият стаж под въпрос. Омбудсманът предупреждава за несигурност след спорните промени

Огромна промяна в трудовото законодателство е била направена чрез преходни и заключителни разпоредби на бюджетен закон, без обществено обсъждане и без да бъдат чути мненията на синдикати, работодатели и работници. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в ефира на БНТ по повод измененията в Кодекса на труда, свързани с отчитането на трудовия стаж.

По думите ѝ новата регулация е твърде обща и вместо яснота създава усещане за несигурност сред гражданите. Според Делчева е необходимо да бъде направен анализ дали промените са пропорционални на целите, които законодателят преследва, тъй като липсват мотиви и предварителна оценка на въздействието.

„Мотиви няма и чрез злоупотреба с законодателна техника се вкарват промени, които изискват самостоятелно обмисляне“, коментира омбудсманът.

Тя посочи, че Конституционният съд ще се произнесе по сезирането относно „замразяването“ на минималната работна заплата и промените, свързани с трудовия стаж, като очаква магистратите да отчетат факта, че става дума за бюджетен закон и че разпоредбите вече са действали в рамките на една година.

Според Делчева в новите текстове не се прави достатъчно ясно разграничение между трудов стаж, работно време и осигурителен стаж.

„Работното време е времето, в което сме длъжни да се трудим. Няма как да има несправедливост между хората, които работят осем часа, и тези на четири часа, защото възнаграждението се определя според изработеното време“, обясни тя.

По думите ѝ трудовият стаж е свързан с натрупания професионален опит и календарния период, в който човек се намира в трудово правоотношение с работодател, което води до придобиване на допълнителни права.

Омбудсманът подчерта, че борбата със сивия сектор трябва да се води чрез други механизми, а не чрез смесване на понятията трудов и осигурителен стаж. Осигурителният стаж зависи от направените осигурителни вноски, допълни тя.

Като пример Делчева посочи майчинството и платения отпуск, които се признават за трудов и осигурителен стаж, въпреки че през този период реално не се полага труд.

По темата за минималната работна заплата омбудсманът заяви, че все още няма яснота кога ще бъде въведен нов механизъм за нейното определяне. Припомня се, че на 24 юли парламентът реши да бъде разработен нов модел, а до приемането му минималната заплата да остане на нивото от 2026 г. – 620 евро.

Делчева коментира и темата за цените след въвеждането на еврото, като посочи, че в институцията на омбудсмана към момента постъпват единични сигнали. Най-много жалби е имало в периода непосредствено след въвеждането на новата валута.

Тя призова гражданите да подават сигнали до контролните органи при установени нарушения, като подчерта, че проверките продължават.