Трудовият стаж под въпрос. Омбудсманът предупреждава за несигурност след спорните промени
Велислава Делчева критикува въвеждането на нови правила чрез бюджетния закон без обществено обсъждане
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Велислава Делчева критикува въвеждането на нови правила чрез бюджетния закон без обществено обсъждане
Противоречивата съдебна практика налага да бъде дадено тълкувателно решение на въпроса
Съществуват и случаи, при които се полага и четворно увеличение по време на извънреден труд
Теѕlа отказва да подпише колективен трудов договор, готви се стачка
Във Франция вече е незаконно шефовете да изпращат съобщения на работниците в почивните им дни. Промените в трудовото законодателство, които предизвикв...