Правосъдие

Съдът реши за Орлин, който уби жена си Евгения

ВКС потвърди присъдата на съпруга, баща му е оправдан за укриването на тялото

Съдът реши за Орлин, който уби жена си Евгения
26 окт 26 | 19:19
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Фатме Мустафова

Орлин Владимиров окончателно беше осъден на 20 години затвор за убийството на съпругата си Евгения. Това реши Върховният касационен съд (ВКС). Магистратите потвърдиха и оправдателната присъда на баща му Пламен Владимиров, обвинен, че е помогнал за укриването и изхвърлянето на тялото.

Тялото на 33-годишната Евгения Владимирова беше открито в куфар във водоем край Перник през 2021 г. Случаят предизвика широк обществен отзвук, а близки, приятели и граждани многократно излизаха на протести с искане за справедливи наказания.

Делото стигна до ВКС и преди, след като Орлин и Пламен Владимирови получиха доживотни присъди. Върховните магистрати обаче отмениха решението и върнаха процеса за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд заради проблеми с част от доказателствата и първоначалните действия по разследването.

През септември протестиращи отново настояха за най-тежките наказания. С плакати „Доживотен затвор за убийците на Евгения“ и „Не искаме убийците сред нас“, както и със символично донесени куфари, те призоваха за справедливост по случая.

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Автор Фатме Мустафова

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