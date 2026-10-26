Съдът реши за Орлин, който уби жена си Евгения

Орлин Владимиров окончателно беше осъден на 20 години затвор за убийството на съпругата си Евгения. Това реши Върховният касационен съд (ВКС). Магистратите потвърдиха и оправдателната присъда на баща му Пламен Владимиров, обвинен, че е помогнал за укриването и изхвърлянето на тялото.

Тялото на 33-годишната Евгения Владимирова беше открито в куфар във водоем край Перник през 2021 г. Случаят предизвика широк обществен отзвук, а близки, приятели и граждани многократно излизаха на протести с искане за справедливи наказания.

Делото стигна до ВКС и преди, след като Орлин и Пламен Владимирови получиха доживотни присъди. Върховните магистрати обаче отмениха решението и върнаха процеса за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд заради проблеми с част от доказателствата и първоначалните действия по разследването.

През септември протестиращи отново настояха за най-тежките наказания. С плакати „Доживотен затвор за убийците на Евгения“ и „Не искаме убийците сред нас“, както и със символично донесени куфари, те призоваха за справедливост по случая.