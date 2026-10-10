„Петрохан“ крие още тайни: Росен Йорданов каза 300 000 лева, свързани с Калушев и кмета Терзиев

Шест месеца и половина работа, хиляди страници документи, аудио- и видеозаписи, неизвлечена информация от телефони и въпроси, които продължават да висят без отговор. Случаят „Петрохан – Околчица“ далеч не е приключил с представянето на мащабната психологична експертиза. Напротив – напрежението около нея продължава да расте, а криминалният психолог Росен Йорданов отправи остри критики към част от близките и хората, свързани с трагедията.

В интервю за bTV той разказа за работата на експертния екип, оспорването на заключенията, напрегнатия брифинг и нови подробности около комуникацията между Ивайло Калушев и столичния кмет Васил Терзиев.

Според Йорданов обществото очаква от институциите да дадат всички отговори, но пропуска да ги потърси и от хората, които са били най-близо до участниците в трагедията.

„Други хора дължат отговори“

„Виждате ли докъде сме се докарали? Институциите, тъй като аз и екипът, който представлявам, сме ангажирани от институциите, трябва да се обясняват пред обществото и да дават отговори, при положение че според мен други хора дължат отговори“, заяви Йорданов.

Той насочи критиките си към хора, чиито решения и действия според него също трябва да бъдат изяснени.

„Много други хора дължат отговори за това как са се държали като родители, как са взимали решения, защо са взимали такива решения и как са се държали като граждани“, подчерта криминалният психолог.

По думите му значителна част от обществото е възприела представената от експертите версия за случилото се, но други продължават да я оспорват, без според него да дават достатъчно обяснения за собственото си поведение.

„За толкова години, вече 25 години, да не сме се научили на елементарни неща, е тъжно, защото наистина други хора дължат отговори“, коментира той.

Шест месеца и половина работа по случая

Йорданов разкри подробности за продължителната подготовка на психологичната експертиза, в която са участвали специалисти от различни области.

Екипът е работил шест месеца и половина, като е анализирал огромен масив от материали – писмени документи, аудио- и видеозаписи, както и научна литература.

„Наистина са голям брой. Не съм броил страниците, защото освен документите, които минаха пред очите ни, имаше аудиофайлове, видеофайлове и всякакви други неща“, посочи психологът.

В подготовката са съдействали и полицейски служители, които са помагали за подбора на материалите, имащи отношение към експертизата.

Самият анализ е изисквал задълбочени познания от различни направления на психологията и други научни дисциплини. „Само в психологията, повярвайте ми, почувствах се като студент. Минах през всички психологии“, каза Йорданов.

По думите му най-голям обем работа са поели той и колежката му Любка Христова. Останалите специалисти, сред които доц. Велинов и проф. Желев, дори сравнили извършеното с подготовката на докторантура.

Защо близките мълчат?

Един от въпросите, върху които Йорданов постави особен акцент, е поведението на хората от обкръжението на участниците в трагедията.

Според него част от тях са били близки, други са оказвали съдействие, а трети са подпомагали групата финансово. Именно техните мотиви и решения според психолога остават недостатъчно изяснени публично.

„Неразкрито остана именно това, което започнах да казвам. Част от засегнатите хора не дадоха отговори на обществото. Те се държаха изключително враждебно и защитно“, заяви той.

Йорданов смята, че тези хора е трябвало да обяснят дали са били подведени, дали сами са се заблуждавали и защо са взели определени решения.

„Всъщност техните човешки, естествени обяснения за това дали са били жертва на заблуда или самозаблуда и защо са взели едно или друго решение в живота си останаха във въздуха“, подчерта психологът.

Той изрази недоумение и от присъствието на адвокати при разпитите на някои свидетели, като представи това поведение като част от общата защитна реакция, която наблюдава.

Присъствието на адвокат обаче само по себе си е законно право и не представлява доказателство за укриване на информация или неправомерно поведение.

Какво каза за комуникацията между Ивайло Калушев и Васил Терзиев

Пред "Тази събота и неделя" криминалният психолог коментира и информация за комуникация между Ивайло Калушев и кмета на София Васил Терзиев, свързана с идеи за опазването на природен парк „Витоша“.

Йорданов заяви, че разполага със снимка на съобщение, в което според неговия прочит се обсъжда възможността Калушев и хората му да предложат идеи и решения за опазването на парка. По думите му в комуникацията се споменава сума от около 300 000 лева, която първоначално не била достатъчна.

„Аз имам доказателство, че той е предлагал 300 хиляди лева. Да обясни какво е имал предвид точно, защото пише „да се пази“. Идея и решение“, каза Йорданов. Той уточни, че не може да посочи със сигурност кога е проведена кореспонденцията, тъй като разполага със снимка на съобщението. Според контекста това вероятно е станало по време на кметската кампания или в началото на мандата на Терзиев.

В разговора беше поставен и въпросът дали съобщението е извлечено от телефона на Ивайло Калушев. Йорданов отговори, че доколкото си спомня, става дума за телефона на Калушев, но допусна, че може да бърка и че информацията може да е от телефона на един от двамата участници в комуникацията.

По думите на Йорданов разследващите са успели да извлекат част от информацията от телефоните на участниците в случая, но значителен обем данни все още не може да бъде отворен.

„Има още около три-четири терабайта информация, която не може да се отвори“, заяви той. Според психолога част от данните може да бъде достъпна единствено чрез облачни услуги, поради което се търси съдействие от други служби и от компании, които съхраняват информацията.

Йорданов твърди, че преди фаталните събития някои от участниците са върнали телефоните си към фабричните настройки, което е затруднило възстановяването на данните. По думите му част от снимките са били извлечени от други устройства, с които те са комуникирали. Той посочи още, че комуникацията е била водена основно през приложението Signal.

Психологът обясни, че именно ограниченият достъп до част от цифровите данни е една от причините да продължават да има въпроси около определени обстоятелства по случая.