Общество

Кметовете на Сунгурларе и Белица под домашен арест

Апелативният съд в Бургас промени мерките за неотклонение на Димитър Гавазов и Радослав Ревански

Кметовете на Сунгурларе и Белица под домашен арест
Снимка: БТА
29 окт 26 | 21:07
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Ина Кънчева

Кметовете на Сунгурларе и Белица – Димитър Гавазов и Радослав Ревански, ще напуснат следствения арест, след като Апелативният съд в Бургас измени мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ на „домашен арест“.

Решението беше взето на 29 октомври, след като съдът разгледа жалбите на двамата срещу постановеното на 22 октомври задържане.

Прокуратурата настоя кметовете да останат в ареста, като представи и допълнителни протоколи от разпити на свидетели. Защитата оспори наличието на достатъчно доказателства за участието им в престъпен сговор и поиска по-леки мерки.

Разследването е свързано с предполагаема търговия с влияние при обществени поръчки в община Сунгурларе. По същото дело обвиняем е и областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков.

Гавазов и Ревански бяха задържани на 20 и 21 октомври при специализирани операции на ГДБОП.

Преди заседанието пред Съдебната палата в Бургас се събраха жители на двете общини в подкрепа на кметовете. Сред присъстващите беше и депутатът от ДПС Калин Стоянов.

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Автор Ина Кънчева

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