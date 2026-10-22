Напрежение в Бургас! Съдът се произнесе за кметовете на ДПС, хората обградиха буса на полицията

Огромно напрежение в Бургас. Окръжният съд остави за постоянно в ареста кмета на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов и кмета на Белица Радослав Ревански, заместник-председател на ДПС. Магистратите уважиха искането на прокуратурата и наложиха на двамата най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Още докато в съдебната зала се четеше определението, пред служебния вход на Съдебната палата се събраха над 100 привърженици на Гавазов. Те обявиха ареста му за политически и заявиха, че според тях правата на кмета са нарушени.

Напрежението се пренесе пред буса на Съдебна охрана, с който Гавазов и Ревански трябва да бъдат отведени към следствения арест. Поддръжниците на кмета на Сунгурларе обградиха автомобила и настояха да изразят несъгласието си със съдебното решение.

Двамата кметове са обвинени в престъпен сговор с цел търговия с влияние при възлагането на обществени поръчки. Според държавното обвинение предполагаемата схема е действала от началото на 2024 г. до 20 октомври 2026 г. Третият обвиняем е областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков.

При разглеждането на мерките прокуратурата настоя за задържане под стража с аргумента, че обвиняемите могат да окажат влияние върху свидетели, сред които има и служители на Община Сунгурларе. Защитата оспори доказателствата и необходимостта от най-тежката мярка.

Съдебното определение за задържане под стража може да бъде обжалвано.

Междувременно свидетел по случая заяви, че показанията му са взети под натиск. "В сряда бях подложен на разпит за обществените поръчки в РПУ-Сунгурларе. Разпитът протече под психически натиск. 4-5 човека ме разпитваха в една стая, задаваха различни въпроси по едно и също време, с цел да ме объркат. И човек да се поддаде и да даде показания, които не отговарят на истината. Показанията, които съм подписал са взети под определен натиск, те ке са релевантни, не могат да послужат в съда, за да наложат мярка срещу кмета на община Сунгурларе. Тук съм с цялата си отговорност и очаквам да ме извикат да дам показания пред съда, в присъствието на адвокат, защото само те могат да се считат за законосъобразни", заяви пред медии Петър Мушиев, главен експерт „Оперативни програми и проекти“ в община Сунгурларе, който даде показания по разследването срещу кмета на града Димитър Гавазов.

Другото, което искам да кажа е, че "полицаите си ползваха техните методи: добро и лошо ченге, показване на белезници, заплахи и внушения, че колегите говорят срещу мен и искат да ме натопят. Всичко това го използваха.", каза Мушиев.



"Искам да се обърна към всички колеги от общините: Когато има такъв натиск срещу тях, да не се притесняват, да говорят истината и само истината. Защото това е най-важното. Да не се поддават на натиск, защото това са прийоми, които се използват.", призова той.



"Когато дойдоха, те ми предоставиха списък с обществени поръчки, които искат да изземат. В момента, в който аз ги проверих, в ЦАИС ЕОП (Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“), то е очевидно, че търсят само тази фирма за обществените поръчки", посочи още той.



На въпроса чия е фирмата той отговори: „Не мога да кажа точно името, защото по принцип се води като управител Вели Велиев. Не съм сигурен. Този човек нито съм го виждал, нито имам някаква връзка с него".