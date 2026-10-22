Евродепутатите на ДПС: Репресиите срещу кметовете на Движението да се включат в доклада на ЕК

Евродепутатите от групата на ЕКР, избрани с листата на ДПС, Елена Йончева и Танер Кабилов настояват репресиите срещу кметове на Движението от последните 48 часа да се включат в доклада на Европейската комисия (ЕК) за върховенството на закона в България. Двамата говориха пред медии в Страсбург в четвъртък.

"Ще уведомим нашите колеги от Европейския парламент какво се случва. Това е крайно притеснително", сподели Танер Кабилов.

Това е натиск и репресия. Отказваме да приемем, че държавните органи могат да се използват по този начин. Това напомня на едни времена, за които поколението на нашите родители се бори да отминат – времената на Държавна сигурност, коментира Танер Кабилов. Използването на държавните институции показва управленската немощ на кабинета „Радев“ и подкопава доверието в тях. В резултат – правата на гражданите и техните свободи не са защитени. С г-жа Йончева ще уведомим нашите колеги в Брюксел какво се случва в България – това е крайно притеснително за нас, каза още той.

Елена Йончева заяви, че е недопустимо изпълнителната власт да се намесва в независимата съдебна, както и такива задържания да се правят 2-3 дни преди изборите.

"Наблюдаваме една изпълнителна власт, която се намесва в работата на съдебната власт. Изпълнителната власт предварително коментира изпълнения на съдебна власт", недоумява евродепутатът.

"Задържането не е присъда. Недопустимо е това да се прави по унизителен начин, да се превръща в публично унижение и зрелище и по този начин да се всява страх у избирателите на определена партия", продължи Йончева.

"Всичко това се случва в момент, когато в Европа се договоря бюджетът за следващите 7 години. Имаме съмнения, че това, което се случва в България, преследва чисто политическа цел", добави тя.

"МВР не взима никакви мерки за полицейското насилие в България", каза още Елена Йончева по повод сигналите й за полицейски тормоз над граждани.

Припомняме, че след като бяха арестувани кметовете на Сунгурларе и Белица - Димитър Гавазов и Радослав Ревански, днес МВР беше изпратено и в община Кърджали. В момента се извършват претърсвания и в дома на кмета Ерол Мюмюн, който също бе задържан.

Понастоящем в Брюксел се обсъждат докладите за върховенството на закона за държавите членки за 2026 г. Подложен на оценка е принципът на разделението на властите. Това, което наблюдаваме в България е как изпълнителната власт се намесва в ролята на съдебната власт – изпълнителната власт предварително коментира действия на съдебната власт, които още не са се случили, каза Елена Йончева. Ние ще съобщим това на съответните институции, на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), и ще настояваме последното развитие да намери място в доклада за върховенството на закона за България. Очаквам това да се случи, категорична беше Йончева.



Елена Йончева припомни, че еврокомисарят по правосъдие Майкъл Макграт само преди дни каза, че ще възложи проверка на случаите с полицейско насилие в България, за които тя го попита. Оставаме с впечатление, че въпреки многобройните сигнали институциите в страната не взимат мерки, коментира още евродепутатът.



Тя обърна внимание на още два факта. Първо - съществува презумпция за невиновност – задържането не е присъда. Недопустимо е то да се превръща в публично унижение, в зрелище и по този начин да се всява страх у избирателите на определена политическа партия. Недопустимо е да се прави буквално два-три дни преди избори – това поражда обосновани съмнения за преследване на политическа цел.



Второ – арестите на кметове идват в момент, в който в Европа се договаря бюджетът на ЕС за следващите седем години. Това, което прави България – внушава без доказателства, че има злоупотреба с европейски средства, за да преследва политически цели, е много лош сигнал към Брюксел. В момента, в който се опитваме да запазим и разширим финансирането за страната, подобно поведение ще има определени негативни последствия, защото ще подкопае нашите позиции, каза Елена Йончева.



От началото на седмицата досега служители на ГДБОП и ДАНС задържаха кметовете на ДПС в град Сунгурларе Димитър Гавазов, град Белица Радослав Ревански и отведоха за разпит кмета на град Кърджали Ерол Мюмюн – втори път за последните пет месеца. Ерол Мюмюн е зам.-председател на партията, а Радослав Ревански, освен зам.-председател на ДПС е и зам.-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България.