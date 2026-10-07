Съдът се произнесе за шефката на ревматологията в Пловдив

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св. Георги“ проф. Мариела Генева-Попова. Магистратите определиха парична гаранция от 10 000 евро за нейния зет Адриан Белов, който е счетоводител в частния медицински център на Генева-Попова.

В решението си съдът определи описаната от прокуратурата дейност като престъпна и изключително аморална.

По-рано през деня 82-годишен лекар, обвинен по разследването за предполагаемо източване на средства от НЗОК, беше освободен от ареста заради рязко влошаване на здравословното му състояние. Той страда от две онкологични заболявания и мярката му беше изменена в най-леката – „подписка“.

Според прокуратурата възрастният медик е имал основна роля в предполагаемата схема, като е съдействал за приемането на най-голям брой фиктивни пациенти.

Началникът на клиниката проф. Мариела Генева-Попова е направила самопризнания пред разследващите, потвърди наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов.

„Имаме вид самопризнание, което беше направено снощи“, заяви Пехливанов. По думите му Генева-Попова е описала механизма, за който прокуратурата твърди, че е бил използван при фиктивните хоспитализации.

Според обвинението при част от тях са били извършвани определени медицински процедури, включително вземане на кръв, която впоследствие е била използвана при други пациенти.

По данни на прокуратурата Адриан Белов е бил „свързващото звено между центъра и болницата“. Той е въвеждал направленията в компютърната система на медицинския център. Според обвинението зетят на Генева-Попова е издал над 5000 направления за фиктивни хоспитализации. Чрез тях са генерирани приходи и за двете лечебни заведения.

Защитата на Белов заяви пред съда, че той също желае да даде подробни обяснения по случая.

Проф. Генева-Попова се извини пред съда във връзка с разследването за предполагаеми фиктивни хоспитализации и неправомерно получаване на средства от НЗОК. Тя не отговори дали е била основният организатор на схемата, но поиска да бъде освободена, за да се грижи за възрастната си майка.

Първоначално прокуратурата възнамеряваше да поиска постоянен арест за трима от обвиняемите. След освобождаването на 82-годишния лекар пред съда бяха доведени с белезници проф. Генева-Попова и Адриан Белов.

Разследването започна след мащабна операция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Първоначално бяха задържани 10 души, сред които лекари и медицински сестри. Шестима бяха привлечени като обвиняеми, а за трима прокуратурата постанови задържане до 72 часа.

Според разследващите предполагаемата схема е действала чрез фиктивни или неправомерно отчетени хоспитализации, за които лечебните заведения са получавали средства от Здравната каса.

По данни на прокуратурата за три години НЗОК е изплатила около 12 млн. евро за дейността на Клиниката по ревматология. В този период са отчетени приблизително 24 000 клинични пътеки при 49 легла. Разследващите уточняват, че не цялата сума се счита за неправомерно получена, като установените към момента предполагаеми щети надхвърлят 3 млн. евро.

Сред проверяваните случаи има пациенти, които по документи са били хоспитализирани, без реално да се намират в болницата. Други са посещавали клиниката само за изследвания, но са били отчитани като приети за болнично лечение.

При проверката в началото на седмицата проверяващите не са открили 15 пациенти, които по документи са се водели хоспитализирани. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев само тяхното лечение е струвало на държавата около 7500 евро дневно.

Разследват се още данни за манипулиране на лабораторни резултати, както и възможна връзка между фиктивни хоспитализации, издаване на болнични листове и последващи решения на ТЕЛК.

Заради случая Министерството на здравеопазването обяви, че проверките ще бъдат разширени във всички 28 области. Целта е да се установи дали подобни практики са прилагани и в други лечебни заведения.