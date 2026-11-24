Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна засилени проверки във връзка с предстоящия празник Никулден. В периода от 23 ноември до 6 декември 2026 г. включително инспектори от отделите „Здравеопазване на животните“ и „Контрол на храните“ извършват съвместни проверки с представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в обекти за добив на риба и рибни продукти.

Засиленият контрол обхваща и обекти за производство и търговия с риба и рибни продукти, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси. Контролът е насочен и към установяване на случаи на нерегламентирана търговия с риба и рибни продукти.

В хода на проверките се следи за наличие на документи за произход и безопасност на рибата, спазване на сроковете и условията на съхранение, съответствие с изискванията за етикетиране, представяне на информация към потребителите и др.

На 5 и 6 декември ще бъдат осигурени дежурни екипи за осъществяване на официален контрол, включително по подадени сигнали и жалби.

Агенцията призовава потребителите да купуват риба само от регистрирани обекти.

Как потребителят може да установи, че рибата е прясна?

Люспите на прясната риба са блестящи и плътно прилепнали към тялото. Хрилете са с розово-червен цвят, а очите са бистри. По повърхността може да се наблюдава тънък слой слуз. При натиск върху тялото на рибата образувалата се вдлъбнатина изчезва бързо.

При съмнения за нередности гражданите могат да подадат сигнал чрез формата „Подай сигнал“ на сайта на БАБХ, на имейл [email protected] или на горещия телефон 0700 122 99.