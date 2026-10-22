Айтен Сабри: Саморазправата на управляващите с кметове продължава

„Саморазправата на управляващите с кметовете и с избирателите на ДПС продължава”. Това каза зам.-председателят на НС Айтен Сабри, депутат от ДПС.

„Не знаем за какво е проверката. Вече трети ден продължават атаките срещу нашите кметове. Почти сме сигурни, че това е, защото ДПС реши да изкара наяве всички схеми на Радев и Копринков. Затова е този натиск срещу нашите кметове”, каза Сабри.

"Отново беше отведен от кабинета си /кмета, бел.ред./. Бяха в дома му, обискираха дома му и в момента е в Районното управление. Ако ми зададете въпроса, каква е причината, никой от нас не знае. Най-лошото е, че тези акции продължават по същия начин към кметовете на Движение за права и свободи. Вчера същата случка се случи на кмета на Белица господин Радослав Ревански, днес на кмета на Кърджали господин Ерол Мюмюн. И сега тук си зададохме въпроса, защото видях и други колеги от други политически партии, "Какво правим"? Дали това е правовата държава?

Е, така ли ще работи държавата - с натиск и репресии?

Защото нямат нищо, с което да го докарат тук, ние не знаем какво става. И въпросът е един единствен - само кметовете на ДПС ли са тези, които трябва да бъдат репресирани и само кметовете на ДПС ли са си вършили по някакъв начин работата и сега ги проверяват?", каза Айтен Сабри, цитирана от БНР.

В интервю за предаването "12+3" Айтен Сабри заяви още, че ще преценят следващите си действия според обвиненията, които се повдигат на кметовете на ДПС.

Междувременно Бургаската окръжна прокуратура повдигна обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Те са обвинени в това, че осъществили престъпен сговор помежду си за извършване на търговия с влияние на територията на страната.