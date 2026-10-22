Правосъдие

Айтен Сабри: Саморазправата на управляващите с кметове продължава

Атаката е, защото ДПС реши да изкара наяве всички схеми на Радев и Копринков, посочи Сабри

Айтен Сабри: Саморазправата на управляващите с кметове продължава
22 окт 26 | 13:31
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Мира Иванова

„Саморазправата на управляващите с кметовете и с избирателите на ДПС продължава”. Това каза зам.-председателят на НС Айтен Сабри, депутат от ДПС.

„Не знаем за какво е проверката. Вече трети ден продължават атаките срещу нашите кметове. Почти сме сигурни, че това е, защото ДПС реши да изкара наяве всички схеми на Радев и Копринков. Затова е този натиск срещу нашите кметове”, каза Сабри.

"Отново беше отведен от кабинета си /кмета, бел.ред./. Бяха в дома му, обискираха дома му и в момента е в Районното управление. Ако ми зададете въпроса, каква е причината, никой от нас не знае. Най-лошото е, че тези акции продължават по същия начин към кметовете на Движение за права и свободи. Вчера същата случка се случи на кмета на Белица господин Радослав Ревански, днес на кмета на Кърджали господин Ерол Мюмюн. И сега тук си зададохме въпроса, защото видях и други колеги от други политически партии, "Какво правим"? Дали това е правовата държава?

Е, така ли ще работи държавата - с натиск и репресии?

Защото нямат нищо, с което да го докарат тук, ние не знаем какво става. И въпросът е един единствен - само кметовете на ДПС ли са тези, които трябва да бъдат репресирани и само кметовете на ДПС ли са си вършили по някакъв начин работата и сега ги проверяват?", каза Айтен Сабри, цитирана от БНР.

В интервю за предаването "12+3" Айтен Сабри заяви още, че ще преценят следващите си действия според обвиненията, които се повдигат на кметовете на ДПС.

Междувременно Бургаската окръжна прокуратура повдигна обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Те са обвинени в това, че осъществили престъпен сговор помежду си за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
Zar Boris
преди 1 час

Сабрито,дай поне един единствен случай,или пример,където вие сте разкрили някаква,дори само като предположение,Схема,за Кражбите на Сегашното Правителство? Но внимавай,за ЛЪЖА, се отива директно при Бай Ставри,в Кауша! Дори Дебелия Шопар няма да може да ти помогне,КАЗАХ !!!!?!!

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