Напрежение и в Кърджали! Задържаха кмета, хората се събират пред МВР

Напрежение пламна и в Кърджали. Кметът Ерол Мюмюн, зам.-председател на ДПС, е задържан тази сутрин, предаде "24 Родопи". Огромно множество хора се събра пред ОД на МВР, за да изрази подкрепата си за градоначалника.

„Това е всяване на страх сред хората. Не може в 21 век с подобни репресии да се управлява държава. Държавата не е само власт, държавата е и отговорност“, обяви зам.-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.

В същото време 15 полицаи са пред и в дома на кмета Мюмюн. Извършва се претърсване. Полицаи са влезли тази сутрин в Общината и се отвели Ерол Мюмюн.

Униформени служители са тръгнали и към дома на кмета.

Задържането идва пет месеца след като кметът бе отведен с конвой полицаи от Общината до ОД на МВР за разпит и ден, след като бе задържан за 72 часа кметът на Белица и зам.-председател на ДПС Радослав Ревански.

Домът на кмета на Кърджали е бил цялостно претърсван. Полицаи са ровили дори сред хранителни продукти – като пакети брашно и захар. При обиска не е открито нищо, предаде още 24rodopi.com.

Въпреки това Ерол Мюмюн е отведен към Спешна помощ, където да му бъде извършен преглед преди задържане за 24 часа.

„Пред болницата обаче планът на полицаите вероятно се променя за пореден път. Не вкараха кмета за преглед, а направо го отведоха към Районното“, посочиха източниците на местното издание.

Всичко започва тази сутрин. Няколко полицаи влизат в Общината и отвеждат кмета към ОД на МВР. На бариерата на паркинга пред администрацията обаче единият от тях получава обаждане по телефона. След това той се обръща към колегите си с думите: „Промяна в плана, отиваме в дома му“, съобщи още 24rodopi.com.

Малко след това от ОД на МВР коментираха задържането: "Кметът на Община Кърджали Ерол Мюмюн е отведен тази сутрин в Районното управление в града за снемане на обяснения по преписка след дълго неявяване. За времето, в което е давал обяснение, е бил с временно ограничение на правото на придвижване".

Очаквайте подробности!