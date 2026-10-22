САЩ даде нов шанс за голямата сделка с „Лукойл“

САЩ удължи с още един месец срока за преговори по продажбата на международните активи на руския петролен концерн „Лукойл“. Новото разрешение на американското Министерство на финансите е валидно до 21 ноември 2026 г. и позволява на потенциалните купувачи да продължат разговорите и подготовката на сделки, съобщи агенция Интерфакс.

Решението идва седмица след като Вашингтон предостави отделно шестмесечно удължаване на лиценза за българските дружества на „Лукойл“, включително рафинерията в Бургас, което осигурява допълнителна предвидимост за дейността им.

Вашингтон разреши преговорите, но не и самата продажба

Новият лиценз № 131K е издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово министерство. Той заменя предишното разрешение, чийто срок изтичаше днес, и позволява продължаването на преговорите за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ - дружеството, което държи международните активи на петролната група.

Разрешени са финансови, правни и оперативни проверки на потенциалните сделки, както и сключването на предварителни договори. Това обаче не означава автоматично разрешение за смяна на собствеността.

Според официалните разяснения на OFAC всяко окончателно прехвърляне на активи ще изисква отделно одобрение от американските власти. Вашингтон поставя и конкретни условия: новият собственик трябва да прекъсне връзките на придобитите дружества с руския концерн, а средствата, дължими на „Лукойл“, трябва да останат блокирани под американска юрисдикция до отпадането на санкциите.

Американската администрация изрично посочва, че евентуалната сделка не трябва да осигурява предварителна финансова изгода за санкционираната руска компания.

Българският „Лукойл“ с отделна гаранция до април 2027 г.

За България има съществено разграничение между новото удължаване и вече взетото решение за местните дружества.

На 15 октомври САЩ удължи до 24 април 2027 г. общия лиценз № 130B, който разрешава определени операции с четири компании от групата - „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Авиейшън България“ и „Лукойл Бункер България“.

Разрешението обхваща дейности, свързани с работата на рафинерията, търговията с горива и доставките на авиационно и корабно гориво, в рамките на условията на санкционния режим.

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията определи удължаването като резултат от активни разговори с американската страна.

„Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията. Това е важна стъпка за осигуряването на предвидимост и стабилност за българската икономика, бизнеса и гражданите“, заяви вицепремиерът и министър Александър Пулев.

По думите му постигнатото удължаване е резултат от последователната работа със стратегическите партньори на България.

„Нашият приоритет остава сигурност на доставките, стабилност на пазара и спокойствие за българските граждани и бизнеса“, подчерта Пулев.

Отделният лиценз за българските дружества не означава отмяна на американските санкции срещу руската компания. Той позволява конкретно посочени дейности, без да разрешава всички възможни трансакции.

Две големи сделки пропаднаха

Международните активи на „Лукойл“, оценявани на приблизително 20-22 млрд. долара, бяха предложени за продажба след налагането на американските санкции на 22 октомври 2025 г.

Първоначално руският концерн прие оферта от международния търговец на енергийни суровини „Гънвор“. Сделката обаче не се осъществи, след като американското Министерство на финансите отказа да я одобри.

В края на януари тази година „Лукойл“ сключи споразумение с американската инвестиционна компания „Карлайл Груп“ за придобиване на международния бизнес. И този договор не получи необходимото американско разрешение, а срокът му изтече в края на юли.

Според отчет на „Лукойл Интернешънъл“ от 30 септември компанията продължава интензивни преговори с други заинтересовани инвеститори.

Москва и Вашингтон обсъждат бъдещето на активите

Ден преди обявяването на удължения срок Кремъл потвърди, че Русия и САЩ водят разговори за международния бизнес на „Лукойл“.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи за контактите, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че срокът на американското разрешение може да бъде продължен. Информацията беше разпространена от Ройтерс.

Според международните агенции интерес към активите проявяват няколко инвеститори. Сред обсъжданите потенциални купувачи е консорциум, свързван с американския бизнесмен Тод Боули, но засега няма обявена окончателно одобрена сделка.

Международният бизнес на „Лукойл“ включва петролни и газови проекти в различни държави, рафинерии в Европа и мрежа от бензиностанции. В България основните активи са рафинерията край Бургас и дружествата, занимаващи се с търговия и доставки на горива.