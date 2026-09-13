САЩ и Иран се договориха, но се чака решението
60-дневното примирие изтича на 17 август
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60-дневното примирие изтича на 17 август
Предстои проектът да мине на гласуване в пленарна зала
Осем села са без електрозахранване, а десет – с частично възстановено
Тези промени са необходими, за да се гарантира безопасното изпълнение на полетите
Множество европейски лидери призоваха Путин да приеме безусловно прекратяване на огъня
Тя се отдалечава от Земята със скорост 3,82 сантиметра годишно
Ново изследване
Турският президент благодари на Путин и Зеленски
Кирил Ананиев обяви важна причина
Три варианта е разработило Министерството на финансите
Нито работодателите, нито синдикатите са доволни от предлаганото удължаване
Новината съобщи говорителят на служебния кабинет Антон Кутев
Хакерските атаки збавиха значително процеса
Новината обяви здравният министър д-р Стойчо Кацаров
Те са в подкрепа на физическите лица и бизнеса
Мотивът е, че въпреки спада на заболяемостта, инфекция засяга всички области
Това съобщи министър Николай Денков
Имунизират работещите в туризма
Няма да преструктурират учебния материал
Отказвайки се от плана за постепенно разхлабване