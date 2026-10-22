Забравете сивото и бежовото. Нов цвят превзема домовете през 2027 г.

Свежо, нежно зелено, което напомня за пролетна градина и спокойствието на природата, се очертава като един от модерните цветове за дома през 2027 г. Популярната компания за бои и интериорни решения „Шъруин-Уилямс“ (Sherwin-Williams) избра за свой цвят на годината нюанса „Селъри“ (Celery), чието име означава „целина“. Той съчетава мекото зелено с едва доловими жълти оттенъци и е подходящ както за модерни, така и за традиционни жилища. Новата тенденция е вдъхновена от желанието домът да бъде място за почивка, хармония и откъсване от напрегнатото ежедневие, разказва списание „Бетър хоумс енд гардънс“.

Защо точно този цвят

За разлика от наситеното маслиненозелено или приглушените сивкавозелени нюанси, новият фаворит е значително по-светъл и свеж. Цветът се намира някъде между нежните пастелни тонове и естественото зелено на растенията, като жълтите нотки му придават допълнителна топлина.

„Това е приятно, меко зелено, което се намира между пастелните и естествените растителни нюанси. Жълтият му оттенък добавя топлина“, обяснява Ашли Банбъри, експерт по цветовете в „Шъруин-Уилямс“.

Според нея все повече хора търсят спокойствие и връзка с природата в собствените си жилища. „В края на деня, независимо каква е работата ви, просто искате да си починете и да се отпуснете, когато се приберете у дома“, посочва Банбъри.

Именно затова дизайнерите все по-често избират цветове, които създават усещане за лекота, вместо да натоварват пространството.

Къде стои най-добре

Голямото предимство на този зелен нюанс е неговата универсалност. Той може да се използва за стените на цяла стая, но и само като деликатен акцент.

Особено подходящ е за спални, където създава отпускаща атмосфера, както и за бани, на които придава усещане за чистота и свежест.

В кухнята може да се използва за шкафовете или отделни мебели. Светлозеленото стои добре и в дневната, особено когато помещението получава достатъчно естествена светлина.

За хората, които не желаят да пребоядисват целия си дом, има и по-лесни решения - декоративни възглавници, завеси, вази, тапицерия или само една акцентна стена.

С кои цветове се съчетава

Специалистите препоръчват комбинации с естествено дърво, кремавобяло, бежово и топли кафяви тонове. Така зеленият цвят изглежда още по-мек и уютен, без помещението да губи своята светлина.

За по-смел интериор могат да се добавят виненочервено, сливови и приглушени лилави нюанси. Тъмносиньото и наситеното маслиненозелено също създават интересен контраст.

Светлите мебели и естествените материали като дърво, лен и памук допълват особено добре тази цветова гама.

Природата диктува модата през 2027 г.

Изборът на „Селъри“ е част от по-широка тенденция в интериорния дизайн. Все повече производители и дизайнери обръщат внимание на естествените нюанси, свързани със земята, растенията и природните пейзажи.

Вместо студени, стерилни пространства се предпочитат жилища, които изглеждат обитавани, приветливи и индивидуални. Зеленото постепенно се превръща в алтернатива на традиционните неутрални цветове, защото едновременно освежава интериора и се комбинира лесно с останалото обзавеждане.