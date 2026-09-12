Мокро петно на тавана? Ето как да го премахнете с прости средства
Експерт обяснява как се почистват пресни и стари следи от вода и кога вече е необходим специалист
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Експерт обяснява как се почистват пресни и стари следи от вода и кога вече е необходим специалист
Няколко прости сметки показват колко ви трябва за стените, колко да извадите за прозорците и вратите и какъв резерв да оставите
Възкресението на Христос донася просветление за всички
Яйцето може да бъде боядисано и декорирано във всеки цвят на дъгата
Те ще създадат настроение не само на вас, но и на вашите деца
Вижте простият трик
Така може да си играете с цветовете и ще получите красиви яйца за Великден
Няма държавна институция, която да замери какво тече в реката
Традиция е на Великден боядисани яйца да се носят в църквата, където се раздават на близки
По традиция първото винаги се обагря в червено
Жените боядисвали яйцата за Великден основно с помощта на треви и билки
Не бързайте със заключенията, ефектът е умопомрачителен
На Светли вторник почитаме Богородица. Какво не бива да правим
Какво гласи поверието
Съветите са за да могат яйцата да останат дори без напуквания след варенето
„Идеята е децата да се научат да вярват и да правят добро, защото това е християнството“, каза Манолова
Днес е Велики четвъртък - най-важният ден от Страстната седмица
Днес е Светла сряда или наречена още Празна сряда. В този ден от Светлата седмица след възкресението се изпълняват два обичая. Те спомагат за дъжд, пл...
Десетки деца от симитлийското село Крупник украсиха благотворително яйца в своеобразна великденска работилница на открито в селището. Много хлапета от...
Днес е Велики четвъртък, най-важният ден от Страстната седмица и първият преди празника Възкресение Христово, в които според традицията се боядисват я...