Ламинатът от години е сред най-предпочитаните подови настилки заради достъпната си цена, разнообразните цветове и сравнително лесния монтаж. През 2026 г. обаче все повече собственици на жилища разглеждат алтернативи, които предлагат по-голяма устойчивост на влага, по-добра издръжливост или по-естествен външен вид.

Сред популярните решения са масивното дърво, многослойният паркет, виниловите настилки и гранитогресът. Кой от тези материали е най-подходящ зависи от помещението, натоварването и средствата за ремонт, съобщава специализираното издание "Дъ Кулист".

Ново проучване показва кои настилки печелят популярност

Данни от американското изследване Houzz 2026 U.S. Kitchen Trends Study показват интересна промяна в предпочитанията при ремонтите на кухни. Само 9% от анкетираните собственици, които са обновявали подовете си, са избрали ламинат.

Керамичните плочки и гранитогресът заемат значително по-голям дял - 22%. Също толкова, 22%, са предпочели настилки от естествена дървесина. Виниловите и другите еластични покрития са избрани от 21%, а многослойният паркет - от 15%.

Тези резултати се отнасят до обновяването на кухни в САЩ, а не до всички жилища или до българския пазар. Те обаче показват, че традиционният ламинат вече има сериозна конкуренция.

Една от причините е чувствителността на обикновените ламинирани плоскости към продължително въздействие на вода. При проникване на влага през фугите основата може да набъбне, а отделните панели да се деформират.

Това създава проблеми особено в кухни и коридори, където подът често се мокри. Специалистите съветват при избора да се сравняват не само цените, но и устойчивостта на конкретния материал, разходите за монтаж и очакваният срок на използване.

Естественото дърво и паркетът носят уют

За хората, които предпочитат естествени материали, масивната дървесина остава едно от най-красивите решения. Дървените дъски придават топлина на помещението и могат да се използват десетилетия при правилна поддръжка.

Сред предимствата им е възможността повърхността да бъде циклена и обработвана многократно. Така износеният под може да възвърне първоначалния си вид, а цветът му да се промени чрез подходящо покритие.

Масивното дърво обаче има и недостатъци. Материалът обикновено е скъп, монтажът изисква професионални умения, а продължителното въздействие на вода може да причини деформации.

По-достъпна алтернатива е многослойният паркет. Той съчетава горен слой от естествена дървесина с основа от няколко слоя, които осигуряват по-добра размерна стабилност.

Такъв под запазва естествения вид на дървото, но често се монтира по-лесно от масивните дъски. Подходящ е за спални и дневни, където няма постоянно мокрене.

При някои модели повърхността може да бъде възстановявана чрез циклене, но това зависи от дебелината на горния дървесен слой. Въпреки предимствата си многослойният паркет също не е предназначен за продължителен контакт с вода.

Винилът е практичен избор за кухнята

Една от най-интересните алтернативи на ламината са съвременните винилови настилки. Те се предлагат в множество цветове и шарки, включително с убедителна имитация на дърво, мрамор и естествен камък.

Голямото им предимство е устойчивостта на водата. Това ги прави подходящи за кухни, коридори и други помещения, в които подът често се почиства или е изложен на случайни разливания.

Виниловите покрития се поддържат лесно и могат да осигурят по-добро поглъщане на шума в сравнение с някои твърди настилки. Издръжливостта им на надраскване и удари обаче зависи от качеството и защитния слой.

Особено удобни са моделите със заключваща система, при които отделните панели се свързват без залепване към пода. При подходяща основа монтажът може да бъде извършен и без специализирана техника.

Съществува обаче важно условие - повърхността трябва да бъде достатъчно равна, суха и стабилна. Неравностите могат да доведат до проблеми със сглобките или до видими дефекти.

Освен това обозначението "водоустойчив" не означава, че влагата под настилката е безвредна. Ако има теч или мокра замазка, проблемът трябва да се отстрани преди поставянето на новия под.

Гранитогресът издържа на вода и натоварване

Керамичните плочки и гранитогресът също остават сред най-практичните решения за подовете, особено в кухнята, банята и антрето. Те са устойчиви на влага, почистват се лесно и при правилен монтаж могат да издържат дълги години.

Гранитогресът има ниска водопоглъщаемост и обикновено понася добре интензивно натоварване. Това е предимство за домакинства с деца, домашни любимци или помещения, в които постоянно се преминава.

Изборът на цветове и повърхности е голям. Съвременните плочи могат да наподобяват дървени дъски, бетон, мрамор и други естествени материали.

Недостатъкът е, че подобните настилки са твърди и студени на допир. При мокра повърхност някои модели могат да бъдат и хлъзгави, затова е важно да се избира подходяща противоплъзгаща характеристика.

Самият монтаж изисква добра подготовка на основата, правилно лепило и качествено изпълнение на фугите. В мокрите помещения може да е необходима и допълнителна хидроизолация под плочките.

За разлика от виниловите панели, гранитогресът трудно се подменя частично без строителни дейности. Затова изборът на модел и размер трябва да бъде добре обмислен още преди ремонта.

Как да сменим стария ламинат без излишни разходи

Преди покупката на нова настилка трябва да се провери как е монтиран старият ламинат. Ако е поставен като плаващ под със заключващи сглобки, панелите обикновено могат да бъдат демонтирани сравнително лесно.

Най-напред помещението се освобождава от мебелите и се отстраняват первазите. След това отделните редове се разглобяват внимателно според вида на сглобките, за да не се повредят подът и стените.

При залепените настилки демонтажът е по-сложен. Възможно е да се наложи изрязване, остъргване на лепилото и допълнително изравняване на основата.

Особено внимание изискват старите подови материали с неизвестен състав. Някои исторически използвани настилки и лепила могат да съдържат опасни вещества, включително азбест. При съмнение те не бива да се режат или шлайфат преди професионална проверка.

След премахването на старото покритие трябва да се огледа основата за пукнатини, неравности и влага. Ако има течащи тръби или проблеми с хидроизолацията, те задължително се отстраняват преди монтажа.

Специалистите от "Дъ Кулист" напомнят, че дори най-качествената нова настилка може да се повреди бързо, ако бъде поставена върху неподходяща основа.