Мъгла мъчи шофьорите по пътища в страната
Пътните настилки тази сутрин в България са предимно сухи
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Пътните настилки тази сутрин в България са предимно сухи
Националният институт по метеорология и хидрология определи оранжев код за интензивни валежи от дъжд в областите Смолян, Хасково, Кърджали, Ямбол и Бу...
Шофьор падна в река и се удави
София. Учени от Института по физикохимия (ИФХ) "Акад. Ростислав Каишев" са открили ползата от индустриалните отпадъци, като ги превръщат в подови наст...