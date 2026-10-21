Пеевски с мощна атака към Радев: Той е върхът на олигархията

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отвърна с остра атака на премиера Румен Радев, като обяви, че именно той и Николай Копринков са върхът на олигархичната пирамида в България. Пред журналисти в парламента Пеевски обвини министър-председателя, че лично разпорежда полицейските акции в страната и контролира действията на МВР и ДАНС. Той посочи операциите в Сунгурларе и Белица като примери за предполагаема намеса на премиера в работата на службите.

Изявлението дойде малко след като Радев каза за Пеевски и Бойко Борисов, че губят контрола върху финансовите потоци и обществените поръчки в държавата.

Пеевски обвини Радев, че командва полицията

Лидерът на ДПС заяви, че е слушал с интерес изявлението на премиера в началото на заседанието на Министерския съвет. Според него Радев се държи не като ръководител на изпълнителната власт, а като човек, който лично определя действията на правоохранителните органи.

„Имаме информация, че професионалното ръководство на МВР, на ДАНС постоянно е на сбирки с него“, заяви Пеевски. Той свърза тези свои твърдения с провежданите разследвания и обвини премиера, че е съсредоточил прекалено много власт в собствените си ръце.

„Всички тези акции, както се случват в момента в Белица, както се случи в Сунгурларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев“, заяви лидерът на ДПС.

ГДБОП и ДАНС влязоха в Белица

Междувременно в Белица тече специализирана акция на ГДБОП и ДАНС, съобщи Нова телевизия. Разследващите изземват документи от дома на кмета Радослав Ревански, където се намира и самият той, а паралелно се извършват претърсвания и изземвания в сградата на общинската администрация.

Според информацията операцията е свързана с обществени поръчки по линия на Агенция „Пътна инфраструктура“ и европейски проекти за милиарди, но към момента няма обявени конкретни обвинения срещу кмета.

Пеевски отхвърли обвиненията на министър-председателя за съществуването на олигархична пирамида, контролирана от предишните управляващи. Вместо това той посочи Радев и Николай Копринков като хората, към които според него водят политическите и финансовите зависимости.

„Пътят е само един и той е към кабинета на министър-председателя Румен Радев. Олигархията има един връх и той се казва Румен Радев“, заяви Пеевски.

Лидерът на ДПС призова двамата да се погледнат в огледалото в премиерския кабинет. „Всичко отива при тези двама души“, отсече той, като обвърза с тях предполагаеми зависимости, за които според него се говори в публичното пространство.

Демерджиев и семействата

Пеевски не пропусна и бившия вътрешен министър Иван Демерджиев, за когото иронично предложи да бъде повикан да разследва предполагаемите зависимости. Той направи саркастична препратка към детективските му способности и досегашните му действия, като отново настоя, че следите водят към хората около министър-председателя.

Лидерът на ДПС засегна и публикациите за т.нар. „Път на Копринката“. Според него, ако бъдат проследени всички обстоятелства, за които се говори в медиите, разследванията ще стигнат не само до премиерския кабинет, но и до семействата на хората, които той обвинява. Пеевски обаче не представи конкретни доказателства за тези твърдения.

Премиерът се страхува от протестите

Пеевски коментира и острия тон на Радев от правителственото заседание, като го обясни с напрежението около протестите срещу кабинета и публикуваните социологически изследвания. Според лидера на ДПС министър-председателят демонстрира страх и безсилие, които се проявяват в нападките му срещу политическите опоненти.