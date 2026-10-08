Решиха съдбата на шамана от Калофер

Испанецът шаман Хосе Николас излиза от ареста срещу гаранция от 15 000 евро, това реши Апелативният съд в Пловдив днес.

59-годишният мъж беше задържан на 26 септември при операция на ДАНС и МВР - Пловдив срещу група, практикувала нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества.

Съдебният състав прие, че има достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение за извършено престъпление, но няма реална опасност Хосе Николас да извърши друго престъпление. Според магистратите няма вероятност и обвиняемият да се укрие.

Самият той заяви пред съда, че иска да се прибере в Калофер при приятелката си. Обясни още, че има астма и моли да излезе от ареста, където е тясно, непрекъснато се пуши и това влошава здравословното му състояние. Отново заяви, че не е разпространявал наркотични вещества, каквото е обвинението към него.

Според прокуратурата в комплекса от бунгала край Калофер, които са собственост на сдружението му „Слънце за Водолей“, се провеждали ритуали, свързани с медитация, йога и други духовни практики.

При задържането на Хосе Николас бяха иззети 35 кактуса, бутилки с тъмна течност и гъби, за които има данни, че съдържат наркотични вещества. Назначената експертиза вече е установила, че в шишета е имало кафяво вещество с високо съдържание на мескалин. Производството, преработването, притежаването и разпространението на веществото са забранени.

Определението на Апелативния съд е окончателно, а испанският гражданин ще бъде освободен, след като плати паричната си гаранция.