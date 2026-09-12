Ад на релсите. Има ранени
Два екипа огнеборци се бориха с пламъците
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Два екипа огнеборци се бориха с пламъците
Вярва се, че всеки, влязъл в реката на Богоявление, ще бъде здрав през цялата година
Там е роден Освободителят на Родопите
Има усилия традицията да бъде вписана в списъка на ЮНЕСКО
Тържествената церемония ще започне с военен ритуал от двора на Националния музей "Христо Ботев"
В Карлово ще има балотаж
Нашите производители внасят хранителни стоки и ги слагат под български етикет
Пожарът е погасен от жена, която се е грижела за възрастния човек
На Румен Стоянов беше наложена санкция от РЗИ заради неспазване на противоепидемичните мерки
В продължение на два дни – в събота и в неделя, от 10.30 часа майсторки и начинаещи плетачки ще работят заедно на площада в града.
Момче, също на 17 години, е управлявало автомобила, но изгубило контрол и колата се преобърнала
Свободата, независимостта и достойнството са нашият избор, а не примиренчеството, ни завеща Ботев, заяви Илияна Йотова в Калофер
Те дариха скромна сума
Дарените средства ще отидат за реализиране на филма за Христо Ботев на Максим Генчев, каза кметът на Калофер
Отговорността ще я поеме кметът на Калофер, а последствията - всички ние, както и болниците, коментира областният управител на Пловдив
Глобата може да скочи и до 3000 лв
Отбелязваме 173-годишнината от рождението на Христо Ботев
За първи път от 200 години хорото трябва да се отмени заради пандемията
Без ледено мъжко хоро в Калофер на Богоявление
Градоначалникът призова гостите и местните жители да не идват край реката