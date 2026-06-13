Модерната кралска сватба: Тя говори с ангели, той гони зли духове
Крал Харалд V се сроди с потомците на извънземни гущери и същества от Андромеда
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Крал Харалд V се сроди с потомците на извънземни гущери и същества от Андромеда
В материала се чуват съветите и думите му
Избраникът Дурек е духовен наставник на холивудски звезди
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