Една страна се отказа от кирилицата. Минава на латиница

Узбекистан окончателно се отказа от кирилицата.

Президентът Шавкат Мирзиёев подписа указ, според който републиката преминава към нова версия на азбуката, близка до писмеността на тюркоезичните страни, обяви ръководителя на администрацията му в нейния Telegram канал.

До този момент в републиката са използваха кирилицата и латиницата.

Решение за постепенно минаване към латиница беше взето още през далечната 1993 година, но днешното решение слага края на един дълъг 33-годишен процес, защото докато като училищата бързо въведоха новата азбука, по-възрастното поколение и държавната администрация дълго време продължиха да разчитат на кирилицата.

Кирилицата бе въведена в Узбекистан през 1940 г. от Сталин, а преминаването към латиница се превърна в символ на национален суверенитет и скъсване с миналото.

Узбеките обявиха решението като принадлежност към тюркското езиково семейство, което ще улесни политическите, икономическите и културните връзки с държави като Турция и съседните страни от Централна Азия, които също предприеха сходни стъпки.