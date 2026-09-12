Скандал в ЕС: Тайна държава спря монета в чест на българската азбука
Кой е основният заподозрян
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Кой е основният заподозрян
Езикът е памет, дом и характер
17 малко познати факта за едно от най-големите Чудеса на България
Животът на кирилицата продължава и в дигиталния век, стига ние да бъдем нейни пазители, посочи държавният глава
Втората част на конференцията поставя акцент върху духовното наследство и ролята на езика днес
Президентът откри третия Международен форум за кирилицата на тема „Духовното наследство в дигиталния век“
Националната библиотека вади най-стария ръкопис на кирилица
Тя е част от цялостната концепция на цар Симеон за изграждането на империя, подобна на Византийската, казва доц. Десислава Найденова от Кирило-Мето...
Той вече е онлайн, помага на сънародниците ни в чужбина
Българските букви, език и книжовност са ключ към славянското и световното културно наследство, каза вицепрезидентът
Той поздрави и създателя на „Двора на Кирилицата“
Стpaнaтa ни имa oщe eдин пoвoд зa гopдocт
Първоначално е имала 46 букви
Честваме най-българския празник, единственият, който ни обединява
Намира се в Крепчанския манастир
Вицепремиерът го обсъди с кмета Карън Бас
Аксиния Джурова разказа за най-стария текст на кирилица
Надписът е разчетен от д-р Георги Сингалевич от БАН
Герджиков настоя забележката му да стигне до ръководството на медията
В дълг сме към родния език и култура, трябва да преосмислим това, което се случи с образованието, казва проф. Тотоманова