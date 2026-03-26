Рилският манастир събира международния форум за кирилицата

Втората част на Международния форум за кирилицата „Духовното наследство в дигиталния век“ ще се състои днес в Рилския манастир. Събитието събира учени от България и чужбина, които обсъждат мястото на кирилицата и българския език в съвременния свят. Форумът е под егидата на ЮНЕСКО и с участието на държавни и духовни представители. Основният акцент в днешната програма е фигурата на св. Иван Рилски.

Научната програма започва в 10:20 часа в иконната галерия на манастира и е посветена на 1080 години от успението на светеца. Очаква се участие на вицепрезидента Илияна Йотова, както и на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Темата за духовното наследство е поставена в контекста на съвременните предизвикателства пред културата и езика.

Форумът се провежда под егидата на Националната комисия на България за ЮНЕСКО със съдействието на Министерството на образованието и науката и подкрепата на Българската православна църква. В дискусиите участват учени от Българската академия на науките и български университети, както и лектори от Германия, Италия, Полша, Румъния, Унгария, Казахстан и Китай.

Първата част на събитието се състоя вчера в Националния дворец на културата в София, където беше поставено началото на форума. В изказването си Илияна Йотова подчерта значението на българския език като основа на националната идентичност и призова за активни усилия за неговото съхраняване и развитие в условията на дигиталната епоха.

„Думите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг“, заяви Йотова и акцентира върху необходимостта от по-широко осъзнаване на културното наследство. По думите ѝ форумът цели да даде гласност на българската култура и да засили присъствието на българистиката и славистиката в международен контекст.

