Рилският манастир събира международния форум за кирилицата
Втората част на конференцията поставя акцент върху духовното наследство и ролята на езика днес
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Втората част на конференцията поставя акцент върху духовното наследство и ролята на езика днес
Това съобщиха от Министерството на отбраната
Тук идвал братът на цар Борис III да ловува
Водел непрекъсната борба с изкушенията на злите духове
1500 души дойдоха да го слушат през 2004-а, разказа професор Ивайло Знеполски Писателят остава впечатлен от "Свети Александър Невски" и Рилския манас...
Академик Воденичаров кани дядо Евлогий на среща Нова научна книга за стенописите в Рилския манастир предизвика напрежение между игумена на светата об...
София. Дарителска кампания за уникален макет на Рилския манастир стартира Фондация "Созопол". Той е изработен от Пламен Игнатов от 6 милиона кибритени...