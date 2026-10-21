Драматичен обрат в Киев! Най-важният човек на Зеленски хвърли оставка

Драматичен обрат в Киев постави Украйна на ръба на институционален и финансов колапс, след като управителят на Националната банка на Украйна Андрий Пишний подаде оставка.

Офисите на централния трезор, както и личният дом на банкер номер едно, осъмнаха блокирани от тежковъоръжени агенти на антикорупционните звена НАБУ и САП.

Мащабната акция и политическото обезглавяване на финансовото сърце на воюващата държава идват в най-кошмарния възможен момент за президента Володимир Зеленски - на фона на драстично орязано американско финансиране и ледени отношения с президента Доналд Тръмп.

Ударът на антикорупцията

Официалният повод за щурма на агентите са разследвания за мащабни злоупотреби, свързани с рефинансиране и управлението на национализираната наскоро „Сенс Банк“, която е бивш трезор „Алфа-Банк“ на руски олигарси.

Неофициално обаче в Киев се говори за дълбок разрив между правителството и Централната банка относно това как да се покрива гигантският бюджетен дефицит на страната, докато парите от чужбина секват.

Действията на антикорупционното звено НАБУ цели да покаже на западните донори, че Украйна чисти корупцията по високите етажи, но от друга страна това действия хвърля в абсолютен хаос банковата система на страната.

МВФ пред замразяване на милиардите

Оставката на Пишний е най-лошият възможен сигнал за Международния валутен фонд и Европейския съюз. За чуждестранните кредитори независимостта на Централната банка е червена линия, която не подлежи на преговори.

Без легитимно и стабилно ръководство на централната банка, следващите траншове от жизненоважната финансова помощ за милиарди долари рискуват да бъдат замразени.

Това би означавало само едно - неконтролируема инфлация, срив на украинската гривна и невъзможност да се плащат заплатите на армията и администрацията на бойното поле.

Факторът „Тръмп“

Отношенията между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп са по-обтегнати от всякога. Американският президент вече започна да изпълнява заканите си за радикално преразглеждане на финансовите потоци към Киев, настоявайки за пълен одит на всеки изпратен цент и незабавно прекратяване на конфликта чрез преговори.

Вашингтон ясно даде да се разбере, че епохата на празните чекове за Украйна е приключила.

Орязването на американската помощ принуди Киев да търси вътрешни ресурси, което доведе до натиск върху Централната банка да печата пари - ход, на който Пишний се противопоставяше, за да спаси валутата от хиперинфлация.

Сега, след неговото оттегляне, финансовата съдба на Украйна става заложена на карта в геополитическата игра на нерви между Киев и Вашингтон, а Зеленски остава освен без верни съюзници, и без пари.