Ясновидка феномен стресира народа с прогноза за 2027 година

2027 година обещава да бъде изключително предизвикателна за България, с особено тежки финансови изпитания в края ѝ. Това е прогнозата на ясновидката Николета Йорданова, която придоби известност чрез телевизионните екрани.

„Пълнете си мазетата!“ – Съвет за подготовка

Сред най-конкретните си препоръки ясновидката дава съвет на домакинствата да се подготвят за евентуални кризи. Тя настоява за наличие на резерви от основни продукти като мед, боб, ориз, макарони, както и лекарства, кибрит и газови котлони. Според нейната визия, финансовата ситуация през 2027 г. може да бъде сравнима с тежките икономически затруднения от края на 90-те години, при които дори основни продукти като хляб и мляко може да станат труднодостъпни.

Международно напрежение и геополитически риск

Николета Йорданова изразява сериозни опасения относно сигурността в Черно море и ескалацията на конфликта в Украйна. Тя споделя за символичното пристигане на бял гълъб с пръстен като знак за предстоящи събития, които ще засегнат и България. Освен това, тя предвижда голямо напрежение в Близкия изток, свързано с ядрени заплахи в Иран, и смята, че светът вече се намира в състояние на глобален конфликт.

Политически прогнози и природни катаклизми

В българската политика ясновидката вижда продължаваща нестабилност. Тя очаква балотаж на предстоящите президентски избори, като загатва за кандидат, чието име започва с буквата „П“. Допълнителни тревожни предчувствия включват тежка автомобилна катастрофа с участие на политическа фигура, както и риск от природни бедствия като земетресения, пожари и свлачища, които могат да засегнат инфраструктурата в страната.