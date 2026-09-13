Японската Ванга с нови плашещи предсказания! Първото е скоро
Задава се нов глобален проблем
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Задава се нов глобален проблем
Въоръжените сблъсъци ще продължат не една година, а поне три
Прогноза на Марияна Николаева
Те бяха докарани в съдебната зала
Полицията в акция
Топ ясновидката с гореща прогноза за еврото и войната в Украйна
Какво каза Мариана Николаева
Поне още 20-ина години ще се измъчваме, казва Алия
"Лекувала" коронавирус срещу 1000 лева
Ислямистите ще отвлекат големец в Европа, ще има бум на изнасилвания Путин е с български корен, мъж от ГЕРБ, но не Борисов, ще е новият президент -...
С Ванга бяха близки, потвърди виденията й за трета световна война Джуна, жената с вълшебни ръце, които "триеха" мъката и болката, се предаде пред скр...
Познах за фалкона на Бойко, виждам го президентВ противен случай ни грозят мизерия, бедствия и конфликти, смята Йорданова "Молете се за България на 2...
Башар ал Асад и ислямистите изчезват, трета световна война няма да има
Бургас. 11 години ще лежи в затвора 65-годишният Андрея Влаев, който жестоко уби ясновидката Валя от Бургас. Мъжът, който е живеел с нея на семейни на...