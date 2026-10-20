На 20 октомври не изричайте тези думи. Поверие предупреждава за голяма беда

На 20 октомври православната църква почита свети великомъченик Артемий Антиохийски, един от известните християнски воини, загинали заради вярата си. С празника са свързани любопитни народни поверия, сред които особено място заема забраната да се повишава тон и да се изричат груби думи. Според старите вярвания дори една обида на този ден може да предизвика продължителни семейни раздори и да наруши спокойствието в дома. Денят се смята и за благоприятен за подготовка на зимнина, дребни ремонти и молитви за здравето на близките.

В българския църковен календар 20 октомври е посветен на паметта на свети Артемий Антиохийски. Празникът е известен и като Артемиевден, а имен ден отбелязват носещите имената Артемий и Артем.

Кой е свети Артемий и защо загива мъченически

Свети Артемий живял през IV век и бил един от видните военачалници в Римската империя. Служил по времето на император Константин Велики и неговия син Констанций, като се отличавал със смелост и преданост към службата.

Заради военните си заслуги получил високо признание и бил назначен за управител на Египет. Според църковното предание той използвал положението си, за да подкрепя разпространението и укрепването на християнската вяра.

Съдбата му обаче се променила драматично, когато на императорския престол се възкачил Юлиан Отстъпник. Новият владетел се опитал да възстанови езическите култове и предприел гонения срещу християните.

Когато станал свидетел на жестокото отношение към вярващите в Антиохия, Артемий открито се противопоставил на императора. Юлиан наредил да бъде арестуван и подложен на тежки мъчения, за да се отрече от християнството.

Въпреки страданията военачалникът останал непреклонен и отказал да измени на убежденията си. Накрая бил осъден на смърт и обезглавен.

Според църковното предание тялото му било погребано от християни, а впоследствие мощите му били пренесени в Константинопол.

Какво се прави на 20 октомври за здраве и благополучие

Свети Артемий е почитан като закрилник на военнослужещите. На празника вярващите отправят молитви за тяхното здраве, за безопасното им завръщане при семействата и за предпазване от опасности.

Хората се молят и за благополучието на близките си, за преодоляване на болести и за мир в дома. Особено значение се отдава на милосърдието, грижата към нуждаещите се и проявите на състрадание.

В народните представи Артемиевден е свързан и с настъпването на студените месеци. Затова празникът се смята за подходящ момент за довършване на важни домакински задължения.

Защо на този ден се слага кисело зеле

Един от любопитните обичаи, свързани с 20 октомври, е началото на приготовленията за зимата.

Според старо поверие всичко, направено старателно на Артемиевден, ще бъде здраво и ще издържи до пролетта.

Затова в някои народни традиции денят се смята за благоприятен за приготвяне на кисело зеле, подреждане на зимнина и запасяване с необходимите продукти за студените месеци.

Подходящи се смятат и дребните ремонти вкъщи, поправянето на стопански постройки и укрепването на местата, в които се съхраняват хранителните запаси.

Вярването, че започнатото на този ден ще бъде трайно, е част от народната традиция, а не от църковните предписания.

Най-строгата забрана - не повишавайте глас

Сред най-разпространените предупреждения за Артемиевден е поверието, че хората не бива да се карат, да викат или да отправят обиди.

Нашите предци вярвали, че грубите думи, изречени на този празник, могат да предизвикат продължителна вражда между близки хора. Особено нежелателни се смятали семейните скандали, защото според народните представи нарушавали хармонията на дома.

Затова традицията повелява човек да бъде сдържан, търпелив и внимателен в общуването.

В християнското разбиране избягването на злословието, завистта, алчността и осъждането на другите не е задължение само за определен празник, а нравствен принцип, който важи през цялата година.

Защо не бива да отказваме помощ

Друга важна повеля, свързана с почитането на свети Артемий, е да не се проявява безразличие към чуждото страдание.

Според традицията на този ден е добре да се помага на болни, възрастни и изпаднали в затруднение хора. Насърчава се и грижата за животните.

Народните тълкувания предупреждават също да се избягват прекомерното веселие, необмислените постъпки и мрачните мисли.

Това обаче не означава, че Църквата забранява радостта. Християнското послание на празника е свързано с духовната умереност, смирението и добротата, а не с ограничения върху естествените човешки чувства.