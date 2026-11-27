На 27 ноември Българската православна църква почита паметта на преподобни Теодосий Търновски, свети великомъченик Яков Персиец и преподобни Паладий. Особено място в българската духовна история заема Теодосий Търновски, учител на патриарх Евтимий и един от най-видните просветители на Второто българско царство. Празникът е съпътстван от народни поверия за настъпващата зима.

Великият духовен учител на България

Преподобни Теодосий Търновски живял през XIV век. Произхождал от благочестиво българско семейство и още в младостта си избрал монашеския път. Бил ученик на преподобни Григорий Синаит, от когото усвоил духовното учение на исихазма, основано върху молитвата, безмълвието и духовното съзерцание.

С подкрепата на цар Иван Александър основал манастир край Килифарево, който се превърнал в средище на духовността и книжовността. Там се обучавали монаси от различни православни страни, а сред най-изтъкнатите му ученици били преподобни Роман Търновски и бъдещият български патриарх Евтимий.

Теодосий Търновски бил ревностен защитник на православната вяра и участвал в борбата срещу разпространяващите се по онова време ереси. Според житието му, публикувано от Българската патриаршия, той предал душата си на Бога на 27 ноември 1363 г. в Цариград. Неговото житие било написано от цариградския патриарх Калист.

Мъченикът, който се върнал към Христос

Свети великомъченик Яков Персиец живял в края на IV и началото на V век. Произхождал от знатно семейство и се радвал на благоразположението на персийския владетел Яздигерд I. Под влияние на царя обаче се отрекъл от християнската вяра.

Когато научили за постъпката му, неговата майка и съпруга го укорили, че е предпочел земната слава пред любовта към Христос. Думите им пробудили съвестта на Яков и той горчиво се разкаял.

След като открито изповядал християнската си вяра, бил подложен на жестоки мъчения по заповед на персийския владетел Бахрам V. Въпреки страданията останал верен на Христос и приел мъченическа смърт през 421 г.

На този ден Църквата възпоменава и преподобни Паладий, посветил живота си на монашески подвизи и молитва.

Трите забрани на празника

Според народните вярвания на 27 ноември трябва да се избягват кавгите, обидите и злословието. Денят е подходящ за помирение, прошка и възстановяване на добрите отношения между близките.

Не бива да се проявява алчност и да се отказва помощ на човек в нужда. Народната традиция повелява също да се избягва тежката физическа работа, когато това е възможно, и да се отдели време за молитва и духовен размисъл.

Каква зима предвещава 27 ноември

В народния календар денят се свързва с първите трайни зимни студове. Според старите поверия снеговалежът на празника предвещава студена зима, а северният вятър е знак за предстоящи сурови месеци.

Ако призори има гъста мъгла, народът очаква снежни виелици. Сланата по дърветата предвещава силно застудяване, а замръзналите реки и езера - продължителна и снежна зима.

На 27 ноември продължава Рождественският пост. Според православния календар за 2026 г. на този ден се разрешава растителна храна с олио.