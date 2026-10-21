Гробът на голям български светец? Сензационна находка край Търново
Археолози откриха некропол на средновековен манастир, издигнат с личното участие на цар Иван Александър
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Археолози откриха некропол на средновековен манастир, издигнат с личното участие на цар Иван Александър
Ако стоите срещу силен вятър, има поверие, че той ще „издуха“ всичките ви мъки
Велико Търново. Със света литургия в Килифаревския манастир беше отбелязана 650 годишнината от Успението на Свети Теодосий Търновски. Отец Йоан поср...