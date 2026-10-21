Пробив в Осло! Ще има ли развръзка за Украйна?

Преговорите на специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с президента на Украйна Володимир Зеленски и представители на ЕС, проведени в Осло, са били "много продуктивни", съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид в социалната мрежа X.

"Според американски служител преговорите на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с президента Зеленски и лидерите на Норвегия и Финландия, които се състояха, са били "много продуктивни и конструктивни", - написа той.

Според информиран източник Украйна "е изложила нови идеи и предложения, които са били подробно обсъдени".

Събеседникът на журналиста отбеляза, че страните са постигнали "значителен напредък в изработването на координиран подход към взаимодействието с Русия и напредъка на дипломатическия процес".

Той добави, че между САЩ, Украйна и Европа е постигнато "стабилно взаиморазбирателство на работно ниво" относно по-нататъшните стъпки и "обща ангажираност към търсенето на практични решения за прекратяване на войната".

Съобщава се, че по време на преговорите в Осло са били обсъдени елементи на всеобхватно мирно споразумение, включително дългосрочни гаранции за сигурността на Украйна, план за следвоенно икономическо развитие и просперитет, както и "по-широка архитектура на европейската сигурност, предназначена да осигури дългосрочна стабилност".

След преговорите в Осло Уиткоф ще отпътува за Русия.

"Целта е да се надгради постигнатият напредък в отношенията с Украйна и Европа, да се обсъдят предложенията с Русия и да се създадат условия за преки тристранни и по-широки многостранни преговори", - цитира Равид изявлението на своя събеседник.